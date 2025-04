El efecto Hamilton revienta la caja de Ferrari

Lewis Hamilton no ha tenido el debut soñado con Ferrari. En Australia, el fichaje más sonado de la Fórmula 1 en los últimos años, rodeado de focos mediáticos de todo el mundo, no pudo pasar de la décima posición en una prueba tortuosa para el piloto británico. Y en China el varapalo fue aún peoral quedar descalificado por la FIA por no cumplir no cumplió con las medidas reglamentarias del suelo (9 mm).

Un resultado en principio pobre para su alto coste. El pasado mes de febrero saltaba el bombazo que revolucionó por completo la Fórmula 1. Lewis Hamilton había decidido no renovar con Mercedes y así cumplir el sueño de todo piloto de Fórmula Uno: vestir de rojo. Un golpe histórico con un sueldo imponente. Según adelantó 'Daily Mail', el inglés podría llegar a ganar en Ferrari la imponente cifra de casi 100 millones de euros (85 millones de libras) en muchos conceptos. En esta cifra entrarían ganancias de otros factores al margen del sueldo: patrocinios, derechos de imagen y bonificaciones. Su sueldo base se situaría en torno a los 50 millones de euros, una cifra que le acerca a Max Verstappen que es actualmente el piloto mejor pagado con 51 millones.

La demanda de productos se dispara

Sin embargo, no todo son malas noticias para la escudería italiana que ha visto como el "efecto Hamilton" ha disparado sus ingresos hasta reventar la caja.

La primera imagen oficial de Lewis Hamilton frente a la antigua casa de Enzo Ferrari recibió 5,7 millones de me gusta de los fans en Instagram. Ninguna otra publicación con contenido de Fórmula 1 ha generado tanto interés en las redes sociales. Durante las vacaciones de invierno, Ferrari alimentó gradualmente la ola de euforia con nuevo contenido y la dejó fluir durante la temporada.

Con el revuelo en torno a Hamilton, naturalmente también aumentó la demanda de productos de merchandising. Todos los aficionados que durante años habían vestido la equipación de Mercedes del siete veces campeón del mundo ahora tenían que cambiar de bando junto a su ídolo. La demanda de gorras y camisetas con el número 44 se disparó.

Poco antes del inicio de la temporada, el proveedor Puma empezó a satisfacer la demanda y el suministro de los minoristas. Ferrari siempre ha sido el equipo más popular en la Fórmula 1 en Australia, pero con Lewis Hamilton, las ventas aumentaron significativamente.

El conocido portal británico SportBusiness ha podido saber, a través de fuentes de Puma, que las ventas de merchandising se han multiplicado por ocho en los primeros meses de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por supuesto, una gran parte de estos ingresos vuelve directamente a Ferrari a través de las tasas de licencia. Esto significa que una parte considerable del salario del piloto, estimado en más de 50 millones de euros, ya ha sido recuperado.

Los ingresos de Ferrari en la F1 se disparan

Las arcas de Ferrari ya gozaban de buena salud la temporada pasada. Antes del Gran Premio de Miami, la Scuderia encontró en HP un nuevo patrocinador principal, que por sí solo debería cubrir más de la mitad del gasto presupuestario permitido (aproximadamente 140 millones de dólares estadounidenses). Durante las vacaciones de invierno se cerró un importante acuerdo con el banco italiano UniCredit.

El segundo puesto en el ranking de equipos también contribuyó al aumento de los ingresos. Según el bono oficial, la Scuderia tiene derecho a 242 millones de dólares, es decir, 34 millones más que el año anterior. La explosión de ingresos y los límites de gasto que se aplican a todos los equipos garantizan que Ferrari obtenga unos beneficios decentes con el equipo de Fórmula 1 y que el proyecto ya no tenga un impacto negativo en los balances como gasto de marketing, como ocurría en el pasado.