La ejemplar reacción de Checo Pérez después del espectacular adelantamiento de Alonso en el GP de Brasil

Fernando Alonso tuvo una bonita e intensa batalla con Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil. Parecía que el español tenía todas las de perder básicamente porque el Aston Martin es peor que el Red Bull. Aguantó primero defendiendo a su rival, que estuvo a menos de un segundo durante muchas vueltas. A falta de dos, Pérez logró el adelantamiento y todo parecía perdido, pero Alonso explicó en DAZN cómo lo vivió.

"Fue inesperado, pensé que tenía las cosas más bajo control, pero cuando vi que Checo me adelantaba a dos vueltas del final y vi que tenía la misma estrategia, que había tenido una carrera muy inteligente, como suele, pensé que las cosas iban a estar difíciles. Pero bueno, conseguimos readelantarle y esa última vuelta pasar rueda con rueda ha sido emocionante, aunque creo que desde el 'cockpit' fue una carrera mucho más tranquila de lo que visteis desde fuera, que parece que se vivió con mucha emoción", aseguró el español. "Checo me ha dicho que la lucha ha sido muy limpia y que ojalá tengamos más. Yo le dije que ni se le ocurra ponerme bajo esa presión, que ya tengo una edad", añadió el español.

La buena sintonía entre los dos pilotos se pudo comprobar después, con una imagen que se hizo viral en la que se dan un abrazo.

"Fue una pelea de principio a fin, especialmente las últimas vueltas cuando me acercaba y tuvimos una muy buena pelea, la verdad es que Fernando hizo una gran carrera", explicó después Checo Pérez, también en exclusiva para DAZN. "Es un piloto con el que se puede pelear tan parejo, como he dicho con muy pocos pilotos en la categoría puedes hacer este tipo de maniobra. La verdad que fue divertido porque tuvimos mucha pelea de principio a fin, al final el que ganara lo tenía merecido”, indicó el mexicano.

El recuerdo de Imola 2005

Después de la actuación de Fernando Alonso fueron inevitables las comparaciones con la pelea que tuvo en 2005 en Imola contra Michael Schumacher. Ese año, el asturiano ganó su primer Mundial de F-1, con Renault, y repetiría la temporada siguiente.

"Me acuerdo", comentó Fernando en la rueda de prensa de los pilotos que ocuparon el podio. "¿Cuántos años tenías?", le pregunta a Lando Norris, que fue segundo en el GP de Brasil. "Cinco", responde el británico antes de que el asturiano conteste a si fue más difícil lo de Imola que lo de Interlagos. "Fue posiblemente más fácil porque no había DRS. Ahora con el DRS tienes que jugar de manera distinta, la gestión de los neumáticos también es muy distinta a entonces, cuando podías empujar toda la carrera. En 2005 si perdías la posición es adiós, pero aquí he podido recuperar. Ahora con el DRS se puede".