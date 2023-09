Fernando Alonso cumple el deseo de Paqui, su veterana admiradora de 93 años

Hace unas semanas, podíamos ver como circulaba por las redes sociales un clip que se hizo viral gracias a la famosa cuenta @ceciarmy. En el video, publicado inicialmente en TikTok, una cariñosa anciana en silla de ruedas expresaba su admiración por Fernando Alonso y manifestaba su deseo de recibir un gesto del piloto asturiano. La conmovedora grabación capturó la atención de la comunidad virtual y generó un gran apoyo para 'Paqui' (93 años), su protagonista.

Su auge en internet no hizo extraño que hasta el propio Fernando Alonso se hiciera eco de tal petición y reaccionara. El piloto no dio una respuesta muy extensa, pero no le hizo falta para hacer feliz a Paqui y a multitud de sus fans que esperaban el apoyo a tan entrañable seguidora.

Sin embargo, la historia, por supuesto, no acaba aquí. En un evento promocional organizado por Finetwork en el circuito del Jarama, el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 se trasladó a Madrid y tuvo la oportunidad de encontrarse con la abuela que se hizo famosa. Cuando Fernando Alonso apareció ante ella y le saludó con un "buenas tardes", la emocionada aficionada exclamó emocionada: "¡Es Fernando Alonso!".

El encuentro fue realmente emotivo y tras ese primer instante de asombro, ambos se abrazaron cariñosamente mientras 'Paqui' no dejaba de enviarle besos al piloto. La anciana compartió con él que siempre había seguido sus carreras en la Fórmula 1, a lo que el asturiano respondió que también la había visto en un video en el que le hacía una petición.

'Paqui' le contó un poco sobre su vida, como, por ejemplo, que en su juventud trabajó como operadora de telefonía. Entre risas, el piloto le decía: "Es la abuela más famosa de España". Las imágenes en uno de los garajes del circuito del Jarama dejaban instantes de absoluta felicidad en la anciana y admiración del piloto a su veterana fan.

Recordando el deseo de 'Paqui' de recibir un detalle, Fernando Alonso le obsequió una gorra del equipo firmada por él, para que pudiera seguir apoyándolo desde casa con los colores característicos de su escudería.