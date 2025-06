La operación de Stroll mantiene los planes de Aston Martin para Canadá: "Si el plan A no funciona..."

El piloto de Aston Martin, Lance Stroll, no corrió en el Gran Premio de España debido a unos dolores que había estado experimentando en la mano y la muñeca, según lo comunicado por el equipo a través de redes sociales. Varias fuentes citadas por BBC Sport apuntaron a que el canadiense perdió los papeles con los miembros del equipo tras ser eliminado en la segunda sesión de clasificación del Gran Premio de España.

Ante las especulaciones, el portavoz del equipo negó que la lesión y dicho altercado estuvieran vinculados: "Su consultor médico cree que está relacionado con el procedimiento al que se sometió en 2023". Este mensaje de Aston Martin aludía a la operación a la que se sometió el piloto a principios de 2023, cuando se rompió ambas muñecas tras un accidente en bicicleta.

Esta noticia dejó solo a Fernando Alonso en la carrera del domingo, donde consiguió la novena posición y su primer punto de la temporada. Sin embargo, no es suficiente para el equipo de Cowell, penúltimo en la clasificación de Constructores, solo 5 puntos por delante de Alpine. La situación pone contra las cuerdas a Aston Martin que ya nombra posibles pilotos para acompañar al asturiano en las próximas carreras.

Una operación con dolores

Unos días después de anunciar que no correría en el Gran Premio de España, Lance Stroll se ha sometido a una operación de muñeca en Barcelona. Aunque el equipo aún no ha hecho ninguna comunicación oficial, un portavoz de Aston Martin ha informado a la prensa que "no haremos comentarios continuos sobre asuntos médicos personales", lo que pone en duda su participación en Montreal, la semana del 13 al 15 de junio.

En 2023, el piloto canadiense corrió con su monoplaza apenas unos días después de la operación y consiguió terminar sexto. Ahora, el equipo de Alonso tiene como objetivo resolver este 'problema' y asegurarse de que Stroll cumpla con su recuperación y no recaiga en futuras lesiones. Sin embargo, tienen claro a quién quieren ver correr en el Gran Premio de Canadá.

Las opciones de Aston Martin

Uno de los nombres más sonados es el de Felipe Drugovich, el piloto reserva que ya convocaron en 2023 cuando comenzó el problema de Stroll. El joven brasileño está pendiente para las 24 Horas de Le Mans ese mismo fin de semana de Canadá, aunque ya ha confirmado que su prioridad es la F1. Pero sobre la mesa, suenan pilotos que muchos sueñan con volver a ver en un circuito.

El primero de ellos es Valtteri Bottas, piloto reserva de Mercedes, que por su contrato motorista-cliente podría correr para Aston Martin si estos quisieran darle la oportunidad con uno de sus monoplazas. Además, el piloto finlandés está pendiente de establecer su futuro en el automovilismo. En cambio, el sustituto más rumoreado en el paddock ha sido Sebastian Vettel, expiloto de Aston Martin que sería una opción segura para el equipo, aunque la noticia parece solo quedarse en un rumor.

Sin embargo, Aston Martin lo tiene claro:"El plan A es tener a Lance en el coche". Tras la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Mike Krack habló ante los medios de comunicación y aclaró la posición del equipo con el problema de Stroll: "Si el plan A no funciona, entonces tenemos que tirar del plan B. Obviamente, siempre supimos que Le Mans estaba ahí, así que también tenemos planes. Si necesitamos un piloto que esté haciendo Le Mans, lo traeremos. Pero en este momento, no es la cuestión. Esperamos lo que nos deparen los próximos días y entonces tomaremos una decisión".