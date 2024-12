El padre de "Checo" Pérez dicta sentencia sobre su futuro: "Esto será lo que hará, no hay plan B"

Red Bull anunció el pasado miércoles en un comunicado la marcha del mexicano 'Checo' Pérez tras cuatro años en el equipo austríaco, en el que sumó cinco victorias y ayudó a lograr dos títulos del Campeonato de Constructores. Pero su marcha no será gratis y la escudería deberá pagarle una indemnización por la rescisión del contrato del mexicano que asciende a 14 millones de dólares.

Más Noticias Fórmula 1 El bombazo de una leyenda de la Fórmula 1 que nadie esperaba: esta será la próxima escudería de Verstappen

Pérez, en el comunicado emitido por la marca austríaca, aseguró estar "increíblemente agradecido" por estos cuatro años en los que "ha sido un honor" correr junto al neerlandés Max Verstappen, aunque también recalcó que de la mano del equipo han logrado "batir récords, alcanzar hitos notables" y ha tenido "el privilegio de conocer a muchísima gente a lo largo del camino".

Tras su salida, los rumores sobre su futuro se han disparado. Muchos medios aseguran que no tiene intención de retirarse y que ya negocia con Ferrari para poder llegar a un acuerdo y así ser parte de la escudería para el Mundial de Resistencia del WEC que comenzará en febrero de 2025.

Sin embargo, su padre ha salido al paso de estas hipótesis y dicta sentencia sobre su futuro.

Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio ‘Checo’ Pérez, asegura que la salida de su hijo de la escudería Red Bull implica un “retiro total” de la Fórmula 1.

Todo tiene un principio y un final

“Todo en la vida tiene un principio y un fin y hay que aprender a vivir con ello (...) El día de hoy es un retiro total. No hay plan b, no hay plan c, este era el plan. Hoy, en este momento, está cerrando la página en la Fórmula 1”, afirmó el padre de Checo en una entrevista con Televisa.

Garibay descarta que haya un cambio de escudería en Fórmula 1 o que vaya a aceptar el cargo de embajador que supuestamente le ofrecería Red Bull. También niega negociaciones con Ferrari.

Pidió a su hijo "que se concentre y disfrute a su familia. Vienen nuevas etapas, a disfrutar, viene lo mejor para Checo Pérez".

“En este momento no existe nada más al frente, tenemos que vivir con ello, aprenderlo, disfrutarlo. Lo que tiene que hacer Checo es concentrarse en disfrutar a su familia, fueron muchos años, muchos sacrificios y eso tenía que terminarse algún día y ese día es hoy", sentenció.