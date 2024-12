El bombazo de una leyenda de la Fórmula 1 que nadie esperaba: esta será la próxima escudería de Verstappen

La temporada con más carreras de la historia de la fórmula 1 echó el telón en el circuito de Yas Marina con Max Verstappen de nuevo como campeón. Una temporada marcada por la salida de Hamilton de Mercedes y la de Carlos Sáinz de Ferrari pero también por la renovación de Fernando Alonso por Aston Martin. A partir de ahora, las escuderías ya está centradas en las mejoras de sus monoplazas y la nueva reglamentación para 2026 que buscará equilibrar la eficiencia y la competitividad en pista, introduciendo cambios significativos en alerones, dimensiones y aerodinámica activa.

Pero mientras los equipos se encierran en sus cuarteles generales para preparar la próxima temporada llegan los rumores y el baile de pilotos.

Red Bull anunciaba ayer en un comunicado la marcha del mexicano 'Checo' Pérez tras cuatro años en el equipo austríaco , en el que sumó cinco victorias y ayudó a lograr dos títulos del Campeonato de Constructores y Liam Lawson se perfila como sus sustituto. Pero la noticia bomba que afecta a Red Bull no tiene a Checo como protagonista sino al mismísimo Verstappen tras la bomba lanzada por una leyenda de la F-1. El ex piloto colombiano Juan Carlos Montoya ha dejado a todos con la boca abierta indicando cuál cree que será la próxima escudería del neerlandés. "Esta todo dado para que Verstappen recale en Aston Martin en 2027", afirmó.

Montoya habló primero sobre Stroll, explicando que no entiende las críticas que recibe el canadiense. "No creo que Lance sea tan malo como la gente dice. Ha mejorado, pero no estoy seguro de qué es lo que le falta o lo que necesita", empezó diciendo el ex piloto colombiano de F1 en conversación con InstantCasino.com.

¿Aston Martin?

Sin embargo, al abordar la situación, Montoya prefiere señalar que el asiento de Alonso se abrirá en el momento en que Aston Martin pueda convertirse en aspirante. "Creo que lo difícil ahí es el punto en el que Fernando se beneficiará de la participación de Adrian Newey".

El ex piloto de F1 continuó: "Si todo se alinea bien, Aston podría ganar en 27 ó 28, no antes. Pero en 2028, Fernando tendrá 47/48 años. Entonces, ¿quién va a estar ahí? Y para entonces, ¿seguirá Lance queriendo correr?". Montoya explica por qué Verstappen podría ser bienvenido si Lawrence Stroll consigue construir un equipo capaz de luchar por los títulos.

Para el ahora tetracampeón del mundo Verstappen, lo más importante es tener un coche rápido y lo tuvo durante años junto a Adrian Newey y Honda en Red Bull Racing. "No sería lo más sorprendente del mundo que Max Verstappen se uniera a Aston Martin, ¿verdad? Honda y Newey estarían muy contentos de tener a Max pilotando el coche", concluyó el ex piloto de Williams y McLaren.