Palo para Verstappen: una nueva fuga descoloca a Red Bull

Las escuderías ya calientan motores para una pretemporada que arranca hoy y se extiende hasta el 28 de febrero en el circuito de Sakhir. Calendario del Mundial de Fórmula 1 2025: todas las carreras y circuitos

El pistoletazo de salida se producirá el fin de semana del 14 al 16 de marzo, con el Gran Premio de Australia, que regresa como ronda inaugural después de que lo hiciera por última vez en el año 2019.

Una campaña en la que el piloto de Red Bull Max Verstappen vuelve a partir como favorito aunque se mantiene la expectación por el rendimiento de Lewis Hamilton a los mandos de Ferrari y, sobre todo el efecto "efecto Newey" en Aston Martin. Un efecto que también genera una gran incertidumbre en Red Bull. Es la primera vez desde 2005 que Red Bull comienza una temporada sin su líder de diseño, Adrian Newey, quien se unirá a Aston Martin el 3 de marzo. Una pérdida notable a la que ha seguido una auténtica desbandada en la escudería.

Un aluvión de fugas

Desde que el pasado mes de mayo el ingeniero estrella de la fórmula 1, Andrián Newey anunciara su salida de la escudería de Max Verstappen, las fugas no cesan.

El adiós oficial de Newey supuso el fin de una era para Red Bull que sigue teniendo consecuencias. La batalla interna que se libra en la escudería energética con los Verstappen, padre e hijo, intentando hacerse con el poder e intentando apartar a otras figuras clave como Horner o los propios herederos del imperio, abre una nueva etapa dentro de la estructura inglesa.

Cabe recordar que Newey llegó a Red Bull procedente de McLaren en 2006 y ha sido fundamental en la obtención de seis títulos de constructores y siete de pilotos para los de Milton Keynes. Pero el desmorone de la escudería no se quedó ahí. Jonathan Wheatley, el director deportivo siguió a Adrian Newey y a Lee Stevenson en la lista de personal de renombre que decidían abandonar Red Bull.

Wheatley llevaba en Red Bull desde 2006, la segunda temporada del equipo en la Fórmula 1, y lo hacía de la mano de Adrian Newey. Ahora, sus caminos se separan y Wheatley se incorpora a Audi. Según publicó The Race, al parecer Wheatley ambicionaba convertirse en jefe de equipo, y no tenía esa posibilidad en Red Bull con Christian Horner todavía en su puesto.

Poco queda de los brillantes cerebros de la escudería. No hay que olvidar las salidas en ejercicios anteriores de otros hombres importantes del proyecto como Dan Fallows o Rob Marshall. Pero como todo puede ir a peor, el pasado mes de septiembre tras más de 20 años trabajando con la escudería, Will Courtenay también enfilaba la puerta de salida para unirse a McLaren.

La última salida

Y ahora, pocos días de el comienzo de la nueva temporada, un nuevo adiós ha revolucionado la escudería. Calum Nicholas, una figura muy conocida en el garaje de Max Verstappen, deja su puesto como mecánico en Red Bull Racing . Nicholas siente que es hora de buscar un nuevo desafío, pero seguirá vinculado al equipo en una función diferente, asumiendo el papel de embajador.

A partir de la temporada 2025 de Fórmula 1, Nicholas ya no será un rostro habitual en los boxes de Red Bull. "Ha llegado el momento de colgar el mono de carreras", escribe el británico en X. "Es una carrera de la que estoy increíblemente orgulloso de recordar. A todos los que han formado parte de este increíble viaje, ¡gracias!. Durante la última década de mi vida, he tenido la suerte de trabajar con un grupo increíble de personas, en un equipo como ningún otro. Por eso, hoy, me complace anunciar que asumiré un nuevo y emocionante papel, ¡como embajador de @redbullracing!".

Nicholas trabajó durante 13 años como mecánico para Red Bull Racing, acumulando un total de 15 años de experiencia en la Fórmula 1.

La espantada parece no tener fin. De hecho, Zak Brown, director ejecutivo de McLaren reveló hace unas semanas que su escudería ha recibido muchos curriculums de gente de Red Bull.