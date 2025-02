Verstappen no puede hablar más claro sobre los rumores de su fichaje por Aston Martin: "Es mucho dinero..."

Las escuderías ya calientan motores para una pretemporada que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de febrero en el circuito de Sakhir. La temporada 2025 de Fórmula 1 volverá a contar con la cifra récord de 24 carreras, con lo que habrá 24 fines de semana de competición, a lo que habría que sumar los seis grandes premios con el formato al sprint, que elevará el número de pruebas a 30 en total.

El pistoletazo de salida se producirá el fin de semana del 14 al 16 de marzo, con el Gran Premio de Australia, que regresa como ronda inaugural después de que lo hiciera por última vez en el año 2019. Una campaña en la que el piloto de Red Bull vuelve a partir como favorito tras haber se convertido en el protagonista de los rumores del Gran Circo durante los últimos meses.

Los rumores de espantada

Hace tan solo unos días, el medio italiano Autosprint, aseguraba que la nueva unidad de potencia de Red Bull para el cambio de normativa 2026, presenta problemas tanto en términos de rendimiento como de fiabilidad. Según el citado medio, «las fuentes internas afirma que, por ahora, el motor de Red Bull no es nada solido a nivel de prestaciones, pero sobre todo no es fiable».

Un grave problema que según aseguraban podría provocar la espantada de Max Verstappen.

Esta información resucitó de nuevo los rumores de un posible fichaje por Aston Martin que dieron por hecho hace semanas en el medio británico Daily Mail. Según el citado medio, Aston Martin estaría informado a sus potenciales patrocinadores de que Max Verstappen se unirá a ellos en su ambicioso intento por ganar el título mundial de Fórmula Uno, en un acuerdo de más de 1.000 millones de euros que sería uno de los más grandes en la historia del deporte. El contrato del cuatro veces campeón del mundo podría alcanzar esa extraordinaria cifra durante el resto de su carrera, incluidas las bonificaciones por firmar y, casi con certeza, la participación en el equipo con sede en Silverstone.

Unos rumores a los que dio más alas el campeón del mundo de 1978 Mario Andrett. «Estoy seguro de que quieren contratar a Verstappen y sé que están trabajando activamente en un plan para lograrlo», dijo Mario Andretti, campeón de Fórmula 1 en 1978 en 'F1 Journal'.

Los contactos con Aston Martin

Sin embargo, ha sido el propio piloto el que ha querido dar carpetazo a este asunto. «¡Es mucho dinero! El único contacto que he tenido con ellos fue sobre un GT3 para este año, eso es todo. No hay mucho que decir realmente, porque no hay nada», aseguró Max Verstappen en declaraciones recogidas por 'Planet F1'.

En la misma línea se ha Christian Horner, jefe de Red Bull: "Sé que todos ustedes (los medios de comunicación) tienen que llenar columnas durante el período invernal, pero un contrato de mil millones de dólares con un piloto sería una cantidad de dinero exorbitante", afirmó restando credibilidad a la supuesta oferta desde Silverstone. "Creo que Max está muy feliz en el entorno en el que se encuentra", sentenció.