La seria advertencia a Aston Martin sobre Fernando Alonso: "Será su final..."

El Gran Premio de China de F1 fue otro amargo fin de semana para Fernando Alonso después de verse obligado a abandonar la carrera del domingo antes de lo previsto. El piloto de Aston Martin no está teniendo el mejor arranque posible, sin poder lograr puntos aún en este inicio de campeonato, a pesar de mostrar buenos ritmos en pista con el AMR25.

Aunque el AMR25 parecía más prometedor que su antecesor, las posiciones conseguidas hasta ahora no han estado a la altura de lo esperado por Fernando Alonso y Lance Stroll. La escudería británica, sin embargo, tiene un listado de actualizaciones bien definido que puede cambiar su suerte en las próximas carreras del campeonato.

A pesar del panorama actual, Aston Martin mantiene un claro plan de desarrollo. Krack confirmó que se esperan mejoras técnicas significativas próximamente, destacando que el túnel de viento del equipo ya está produciendo nuevas piezas. “Hay piezas en camino, tenemos que ver cuándo están preparadas”, explicó Krack. “Ahora vamos a Japón y veremos cómo vamos ahí. Pero sí, el túnel de viento está funcionando”.

Unas mejoras que ya han confirmado que llegarán en Imola por lo que el 18 de mayo, primera prueba en suelo europeo ya figura en rojo en el calendario. Se prevé que estas mejoras se centren en un desarrollo aerodinámico significativo, un mayor desarrollo de la eficiencia del suelo del monoplaza y una óptima refrigeración y gestión de los neumáticos.

El plan mira a 2026

Si embargo, desde la escudería ponen el foco en 2026 para dar el gran salto y ahí es donde Ralf Schumacher ha querido lanzar un serio aviso a la escudería verde. "Podrían dar un golpe, como vimos con los cambios de reglamento en el pasado. Si eso ocurre, Fernando todavía podría beneficiarse de ello. De lo contrario, creo que todo habrá terminado para él a finales de 2026. Tal vez se quede en un papel de asesor, pero no como piloto", afirma.

El alemán quiso dejar claro que el equipo verde debera dar un salto cualitativo a su monoplaza. "Si el coche da un paso adelante, él volverá. No hay que subestimarlo. Si no lo logra, creo que para entonces será el final para él en la Fórmula 1. No lo veo siendo contratado por otro equipo de élite. Hay muchos jóvenes ahora. Hadjar y Bearman están haciendo un buen trabajo, por ejemplo. Y Bortoleto está haciendo un gran trabajo también. Tal vez el nuevo equipo americano, pero lo dudo", argumentó en su análisis para formel1.de.

Schumacher tuvo palabras de elogio para el rendimiento de asturiano pero también le lanzó un dardo eludiendo a su manida falta de compañerismo. “Ha ganado muy pocos títulos mundiales para el talento que tiene. Quizás su carácter haya influido en esto, ya que nunca ha sido un gran jugador de equipo”, sentenció.