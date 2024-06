Francisco Conceiçao, el héroe de Portugal que dejó de ser el "hijo de" en dos minutos

No es fácil ser futbolista profesional, y mucho menos si tu padre ha sido muy bueno, porque todo el mundo te recuerda que seguramente no llegues a su nivel y, si lo haces, quizá sea porque él te ha ayudado. Esa es un poco la vida de Francisco Conceiçao, el héroe portugués frente a Chequia, el chico que le dio el triunfo a su selección cuando el tiempo se acababa y al que nadie esperaba. La mayoría creía que entraría Joao Félix para buscar el gol que le faltaba a los lusos para empezar la Eurocopa ganando. Pero no entró el futbolista del Barcelona. Roberto Martínez hizo un triple cambio que incluía a Conceiçao, que con 21 años y en menos de dos minutos marcó el gol del triunfo para los suyos. «Francisco es un ejemplo de merecer estar en la selección y demostró que está preparado para ayudar al grupo. Es un chico que es vertical, peligroso dentro del área, y mostró eso. Conceiçao tiene su familia como todos los jugadores, que tienen un camino difícil de sacrificio y es fácil tener una opinión desde fuera», decía el seleccionador de Portugal en referencia a todo lo que se ha dudado de Francisco por ser el «hijo de».

Su padre es Sergio Conceiçao, que fue extremo derecho a finales del siglo XX y principios del XXI en el Oporto, el Lazio, el Inter o el Parma, entre otros equipos. Con el Oporto fue campeón de la Liga Portuguesa y con el Lazio ganó un Scudetto, una Recopa y la Supercopa de Europa. En las últimas temporadas ha sido el entrenador del Oporto y allí fue donde uno de sus hijos, Francisco, debutó en Primera en 2021.

De sus 17 partidos, apenas jugó uno de titular. Ningún gol. En el curso 2021-22 subió los números: 33 encuentros, pero solo cuatro de inicio. Tres goles y dos asistencias. Y, en 2022-23 se fue al Ajax en busca de continuidad y lo compraron por cinco millones de euros en el verano de 2022. Tampoco encontró la regularidad. Un gol y tres asistencias en 28 encuentros. Incluso, disputó siete choques con el filial del Ajax. La temporada que acaba de terminar la ha jugado cedido en el Oporto y ahí sí explotó: ocho goles y seis pases decisivos en 43 partidos. Su padre acaba de rescindir contrato con el club blanquiazul y el Oporto ha ejecutado la cláusula de recompra del chico por 10,5 millones.

Roberto Martínez se lo llevó a la Eurocopa con un par de amistosos como único bagaje como internacional absoluto y el primer día Francisco se quitó el cartel de «hijo de» en un puñado de segundos. Gol, victoria, abrazo de Cristiano y reivindicación. Su zurda es tan valiosa, o puede serlo, como fue la derecha de su padre, internacional 56 veces con Portugal. Hoy, los lusos se juegan el primer puesto del Grupo F ante Turquía. Seguramente con Francisco en el banquillo, listo para entrar y seguir haciendo su propia historia.