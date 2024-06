David Hancko, el defensa de Eslovaquia que puede acabar en el Atlético: de Cruyff al Cholo

Como cada edición, la Eurocopa se convierte en tierra de oportunidades y uno de los jugadores que lo está aprovechando es David Hancko, el defensa del Feyenoord y de la selección que dio una de las grandes sorpresas de la primera jornada: Eslovaquia derrotó a Bélgica. Hancko destacó en ese encuentro en el que se dejó literalmente la cara para evitar el gol del empate de Bakayoko en la línea de meta, para después chocar fuertemente con la rodilla de su compañero Vavro.

El Atlético, una motivación

Empiezan a sonar nombres como el del Liverpool y especialmente el Atlético de Madrid interesados en contratarlo. "Cuando salen noticias así, las utilizo como motivación e intento confirmarlas con mis actuaciones sobre el terreno de juego, porque a lo mejor hay más gente que se fija en mí. En cualquier caso, mi principal motivación es dar lo mejor en el campo y ayudar al equipo en lo posible", ha asegurado durante la competición. Ya jugó contra el equipo del Cholo en la pasada fase de grupos de la Champions.

Central y lateral izquierdo

Con Eslovaquia actúa en la posición en la que empezó. En sus comienzos en el juvenil del MSK Zilina de su país, Hancko era lateral izquierdo. Era un joven prometedor y la Fiorentina se interesó en él y lo contrató, aunque apenas jugó cinco partidos. Su explosión llegó en el Sparta Praga, donde se convirtió en central, el puesto en el que ha hecho carrera. Esa polivalencia es otro punto a favor para llegar al Metropolitano.

Un padre exigente

La locura de Hancko por el fútbol le llegó a través de su padre, Jan, que lo entrenó en sus primeros años, hasta que cumplió 12. "Cuando era niño no me gustaban los dibujos animados, en cambio mis padres siempre me ponían un vídeo con los mejores momentos del Mundial de Francia de 1998; todavía hoy bromean con eso", aseguró en una entrevista a la revista "Helden 65". Jan era exigente con su hijo: "Al llegar a casa y acabar los partidos me decía: ‘Podemos hablar del 97 por ciento que lo hiciste bien o del tres por ciento que no fue tan bien’», recuerda. Le sigue llamando antes y después de cada partido.

Escuela de Cruyff

Con 15 años reclamó la atención del Zilina e ingresó en su academia. Comenzó una nueva vida para él. "Aprendimos a jugar al fútbol según la escuela holandesa Cruyff Football. Jugamos en un sistema 4-3-3, atacando y teniendo posesión", desvela en la misma revista. Su progresión le llevó a la Fiorentina en 2018, con 19 años.

Casado con la tenista Pliskova

La vida personal de Hancko está ligada al deporte. Su esposa es la tenista checa Kristyna Pliskova. Se conocieron cuando David jugaba en el Sparta, aunque en realidad el primer contacto lo tuvieron a través de Instagram. Tras caer en la anterior Eurocopa en la primera fase, el futbolista fue a Wimbledon para estar con Kristyna y vieron a Federer, pero no se atrevió a pedirle hacerse una foto, algo de lo que todavía se arrepiente. Tiene un hijo de dos años, Adam.

Hancko jugará hoy contra Ucrania en busca de certificar la clasificación para octavos. "Sentimos mucha empatía por ellos y les deseamos lo mejor", afirmó el defensa sobre la guerra con Rusia.