De la Fuente y el poder de la calma

Cuando acabó el partido Luis de la Fuente se marchó hacia la grada donde estaban los suyos para celebrar la victoria. Como para muchos de sus jugadores, era su primer encuentro en la fase final de un gran campeonato con la selección absoluta y quería festejar con los que siempre están a su lado.

«Tenía a la familia en la grada y amigos que han venido a ver el partido y quería celebrarlo con ellos. Quería transmitir esa alegría que sentía», afirmaba antes de desviar la atención hacia los futbolistas. De la Fuente no quiere focos.

«Hemos hecho un partido muy completo, hemos interpretado bien todas las fases del juego, cuando nos ha tocado llevar la iniciativa del juego, cuando nos ha tocado defender, cuando nos ha tocado sufrir hemos sabido aplicarnos en defensa. Estoy muy contento porque todos hemos interpretado el camino como correspondía en cada momento. Y con jugadores tan jóvenes que debutaban en una Eurocopa y han sabido mantener el tipo y la concentración durante los 90 y pico minutos que ha durado el partido», añadía el seleccionador.

De la Fuente no escondía el orgullo que le generan el resultado y el rendimiento de los jugadores, pero no quiere que nadie exagere la euforia. «Parte de mi trabajo es controlar lo que pasa en nuestra casa, dentro de la concentración y mandamos un mensaje de máxima prudencia, de felicidad y de orgullo, de motivación», dice.

«Llevamos mucho tiempo interiorizando esta idea y nos gusta que la afición se ilusione, que el país se ilusione. Somos muy dados a pasar de la euforia a otros sentimientos. Con calma y con tranquilidad. La calma es poder», advierte.

El seleccionador estaba feliz porque las malas noticias, que también las hubo, no fueron para tanto. Morata y Rodri, los dos capitanes, se marcharon del campo antes de tiempo con molestias. Nada que les impida estar el próximo jueves en la alineación contra Italia. «Ha sido un golpe fuerte que notas que se van cargando otras partes de la pierna y se me estaba cargando demasiado. Lo mejor era salir del campo y que otro compañero saliese porque iba a estar mejor que yo», reconocía Morata después de la victoria. «Álvaro tiene un golpe que le generaba algún problema en el gemelo», añadía el seleccionador. « Y Rodri estaba cansado, ha trabajado muchísimo y le generaba algún calambre».

«Estamos en el camino», reconoce el técnico de la Roja. «Todavía no pensamos en ser campeones. Pensamos en seguir cumpliendo etapas. Reconozco la ambición que tiene este equipo», dice. Y se mira en el espejo de los equipos campeones que dirigieron Luis Aragonés y Vicente del Bosque. «Ojalá lleguemos a repetir esos éxitos. Luis Aragonés y Vicente del Bosque se encontrarían con una situación como la nuestra, de empezar a recorrer el camino y seguramente no pensarían en llegar a conseguir lo que consiguieron», dice. De la Fuente no quiere pensarlo todavía.