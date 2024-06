España comienza la Eurocopa con una cómoda goleada ante Croacia

España no imaginaba un comienzo tan cómodo contra Croacia. Una victoria contundente, con tres goles antes del descanso que regalaron a la Roja un segundo tiempo tranquilo, sin demasiados sobresaltos aparte de la lesión de Morata, que se tuvo que marchar del campo después de quedarse tendido en el césped.

Funcionó el equipo como quiere el seleccionador y funcionaron también los individuos. El «7» es otro cuando se pone el brazalete de España, un futbolista que se siente seguro en el área. Morata marcó en el primer despiste que tuvo la defensa croata. La Roja había salido a dominar el partido, a mandar sobre el césped y Croacia sólo podía aguantar en el fondo. Allí no cedía espacios para correr y los extremos tampoco encontraban su camino.

La valentía de los croatas fue su final. Cuando empezaron a sentirse cómodos y buscar la portería de Unai Simón, España encontró su espalda a partir de la imaginación de Fabián. El centrocampista del PSG ya se había inventado un pase imposible desde el borde del área para Pedri que el canario no supo interpretar. No pensaba que la pelota fuera a atravesar los tres o cuatro pares de piernas que había entre Fabián y él.

Ese pase era sólo el ensayo de lo que vendría después, el pase a la espalda de la defensa croata que Morata aprovechó para marcar en un mano a mano con Livakovic. Con toda la tranquilidad del mundo remató con la izquierda por el centro de la portería croata.

El gol era de Morata, pero nació de la cabeza de Fabián, que no tardó mucho en marcar el segundo. El andaluz se siente cómodo al lado de Rodri, que guarda la posición y le deja libertad para llegar al área, para marcar goles y para regalarlos.

Fabián maneja el juego de España y se entiende con Pedri, que brilló más en la segunda parte, aunque De la Fuente quiso protegerlo con un cambio temprano. El canario, que se había llevado un pelotazo en la cara en la primera mitad, estuvo especialmente acertado en una jugada en la segunda parte en la que vio primero el desmarque de Morata, pero el pase lo cortó la defensa y el rechace lo convirtió el canario en otro pase para que Lamine Yamal quedara mano a mano con el portero.

No acertó con la portería el joven extremo español, pero fue un peligro constante por el costado derecho. Gvardiol, el lateral del City, nunca supo prever por qué lado iba a salir. Desde esa banda puso el tercer gol en el pie de Carvajal, que remató en el área pequeña como si fuera un delantero centro.

El lateral del Real Madrid se estrenaba en una Eurocopa. Las lesiones no le han dejado tener continuidad en la selección durante mucho tiempo y le han privado de jugar antes algún torneo continental. Pero ha comenzado su participación igual que terminó la temporada con el Real Madrid, siendo decisivo en el área contraria. Carvajal entendió que su sitio estaba por dentro porque el carril era para Lamine. Y lo aprovechó para marcar el tercero que dejaba el partido liquidado con toda la segunda parte por delante.

España se relajó en el comienzo de la segunda mitad, con la sensación de que el trabajo estaba hecho y Croacia sólo buscaba enmascarar el desastre. Ayudó Unai Simón, con un mal pase dentro del área que acabó provocando un penalti de Rodri. No tenía más remedio el centrocampista español después de que el portero se enredara en la salida.

A De la Fuente le gusta que la selección salga jugando, pero no es tan fundamentalista como Luis Enrique. Sin embargo, Unai no se atrevió a quitarse la pelota de encima y acabó teniendo que enfrentarse al lanzamiento de Petkovic desde los once metros. Compensó con la parada que evitó el gol del delantero croata, aunque después marcara en la segunda jugada. El gol no valió porque Perisic, que había recogido el rechace, se había colado en el área española antes de tiempo.

No fue la única ocasión que tuvieron los croatas. Antes del penalti, Cucurella había tenido que lanzarse al suelo para despejar un barullo en el área. El lateral del Chelsea recibió la felicitación y el agradecimiento de Unai Simón.

España funciona, a pesar de las debilidades defensivas que mostró en la segunda mitad. Y a pesar de las molestias que forzaron los cambios de Morata y de Pedri. Todos saben dónde está su sitio y hasta dónde llegan.

Aunque ninguno brilla como Fabián. El mediocentro ya fue decisivo para que la España de De la Fuente ganara la Eurocopa sub’21 hace cinco años. El seleccionador confía en él por algo que recuerda de aquellos tiempos. Ve el fútbol como pocos en la selección y sus compañeros lo aprovechan.

España comienza con seguridad su camino en la Eurocopa.