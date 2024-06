De la Fuente renueva hasta 2026

Luis de la Fuente seguirá siendo seleccionador español dos años más. Continuará en el banquillo hasta el Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, aunque la Federación no concreta el periodo de la renovación en el comunicadocon el que anunció la continuidad del técnico de la Roja.

«Estamos felices. Es algo que nosotros ya sabíamos que se anunciaría en el momento oportuno. Llevamos dos días trabajando, ahora empezamos a competir y es el momento oportuno», decía en la conferencia de prensa previa al primer amistoso de preparación para la Eurocopa, que se disputa en Badajoz contra Andorra. «Estamos muy contentos. Lo afronto con la responsabilidad con la que lo he afrontado desde el primer día, con total normalidad y sabiendo lo que tengo entre manos», añadía.

De la Fuente llegó al banquillo de la Roja después del fracaso en el Mundial de Qatar, en el que la selección de Luis Enrique quedó eliminada en octavos por Marruecos en los penaltis. «Yo estaba tranquilo, tenía la conciencia muy tranquila, estamos haciendo muy buen trabajo y me gustaría que sigamos centrados en fútbol, fútbol y más fútbol y en lo que nosotros controlamos, que es el trabajo en el campo, los resultados los rivales y nuestro equipo. Lo demás no me inquieta», dice.

El seleccionador, que terminaba contrato el día 30 de este mes, hace tiempo que había alcanzado un acuerdo con el presidente de la Federación, Pedro Rocha, para su renovación y la de todo su cuerpo técnico. Pero la inestabilidad institucional había impedido que se materializara hasta ahora.

Su primer partido después de la renovación será también una prueba para elegir a los 26 jugadores que representarán a España en la Eurocopa. Hay 29 convocados y tendrá que descartar a tres. «El día que di la lista yo tenía claro quiénes era los 26 jugadores, pero vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Si no hay contratiempos y no sucede nada seguiré convencido con mi idea, pero los jugadores no lo saben», explica. «Pensarán que están dentro de la lista, hay mucha competencia y están trabajando de una manera muy profesional», advierte.

No considera el seleccionador que esa incertidumbre pueda ser algo negativo para la selección. «Hay un ambiente excepcional, un grupo unido, un ambiente sensacional. No veo nerviosismo, veo competencia, ilusión, ganas de ser los mejores, independientemente de que supieran si iban o no iban. Para mí son los mejores y lo están demostrando. Para el que esté será bonito y estará feliz y el que se vaya estará feliz porque los que se quedan son sus amigos», asegura.

Enfrente estará Andorra, una selección a la que España sólo se ha enfrentado una vez, hace 20 años exactos, el 5 de junio de 2004. La Roja, aunque aún nadie la llamaba así, se preparaba para la Eurocopa de Portugal en el Coliseum de Getafe, que aún lucía el apellido de Alfonso Pérez. En aquel equipo andorrano jugaba Ildefons Lima, el hombre con la trayectoria más larga como internacional, 26 años dos meses y 21 días. A su lado estaba su hermano Toni, que había pasado por las canteras del Real Madrid y del Espanyol; y dos españoles nacionalizados, el portero, Koldo, que había jugado en el Atlético Madrileño, y el capitán, Justo Ruiz, un canterano del Athletic que había sido uno de los últimos descartes de Vicente Miera para la selección olímpica que ganó el oro en Barcelona 92.

Justo es ahora el consejero de Deportes del Gobierno de Andorra y Koldo, el seleccionador. Su apellido, Álvarez, tiene continuidad en la selección con su hijo, Iker, guardameta del Villarreal B que aún no ha debutado con el primer equipo pero ejerce como tercer portero y ya ha ocupado el banquillo en varias ocasiones.

Andorra no tiene ahora nacionalizados tan brillantes como hace 20 años, pero tiene futbolistas prometedores como Berto Rosas, canterano del Betis, y algunos veteranos de pasado más glorioso, como Marc Vales, que pasó por el filial del Real Madrid. «Mi sueño era jugar en el Real Madrid y lo conseguí», dijo hace unos años, aunque ni siquiera llegó a debutar con el Castilla. Ahora, a los 34 años, juega en el histórico Europa, de Segunda RFEF.