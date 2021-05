Real Madrid

El capitán del FC Barcelona Leo Messi no disputará la intrascendente última jornada de LaLiga Santander, este sábado en Ipurua ante el Eibar, y ya no se ha entrenado hoy para tener un descanso antes de la disputa de la Copa América, que arrancará el próximo 11 de junio. “Leo Messi no se ha entrenado este viernes con permiso del técnico y no estará en la convocatoria del partido contra el Eibar de este sábado”, confirmó el club blaugrana.

El objetivo del entrenador, Ronald Koeman, y del club es que Messi pueda “afrontar un pequeño descanso” antes de la Copa América, después de una temporada en la que ha sido uno de los jugadores con más minutos de la plantilla.

Pese a la eliminación europea y quedarse sin opciones de luchar por LaLiga, esta temporada el capitán ha levantado la Copa del Rey, y ha disputado 47 partidos -35 en LaLiga, 6 en la ‘Champions’, 5 en la Copa y 1 en la Supercopa- con 38 goles marcados, 30 de ellos en LaLiga y con su octavo Pichichi reservado.

En esta campaña, Messi se convirtió en el jugador de la historia del Barça con más partidos jugados, superando a Xavi, y acumula 778 con la camiseta blaugrana. También superó el récord de Pelé como máximo goleador con un mismo club, con 672 goles a día de hoy.

No obstante, la gran preocupación para los barcelonistas es si Messi volverá a vestir de blaugrana. Empieza sus vacaciones y no juega el último partido de la temporada, y a 30 de junio finaliza un contrato que le abriría las puertas a salir, gratis, del club. Algo que quiso hacer el verano pasado, tras el famoso episodio del burofax. Entonces, ante la negativa del presidente Bartomeu y con contrato en vigor, optó por no irse y no entrar en juicios con la entidad. Con Laporta al frente del club, se esperan negociaciones, que podrían estar ya en marcha, para que el ’10′ siga en el Camp Nou. El caso es que a 41 días para el final de su contrato Leo Messi está de vacaciones y podría incluso haber jugado su último partido azulgrana si las conversaciones entre su entorno y el Barça no fructifican.