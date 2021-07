Figo vuelve a enfundarse la camiseta del Real Madrid para enfrentarse al Barça

Deportes

El Barça ya anunciaba hace unos días de que el próximo 20 de julio el equipo Legends disputará un partido amistoso contra el Real Madrid en Tel Aviv. El conjunto azulgrana contará en sus filas con ex jugadores como Ronaldinho, Rivaldo, Saviola o Deco y también con antiguos integrantes del Dream Team como Jon Andoni Goikoetxea y Guillermo Amor, entre otros.

Sin embargo, el gran aliciente de este partido será la presencia de Luis Figo, que por primera vez desde que se retiró jugará contra el Barça con la camiseta del Real Madrid. Según explicó Oriol Domènech en el programa “Once” de Esport3, el ex futbolista portugués ya había tenido otras oportunidades para enfrentarse al conjunto azulgrana, pero las había rechazado. Otro de los puntos morbosos de este clásico de Legends será que Figo volverá en el mismo vuelo que utilizará el Barça y coincidirá con algunos ex compañeros de vestuario durante su etapa como jugador azulgrana, con los que no terminó teniendo muy buena relación .

🔥 FIGO, CONTRA EL BARÇA

🎙️ @OriolDomenech:



🔊 "El 20J hi ha un clàssic a Israel"



🔊 "Des que es va retirar, serà el primer cop que s'enfronta al Barça sent jugador blanc"



🔊 "Havia tingut altres oportunitats, però ho havia refusat"



🔊 "Tornarà amb l'avió del Barça"#OnzeE3 pic.twitter.com/ZMxdIPm5FQ — Onze (@OnzeTv3) July 7, 2021

En este viaje a tierras israelíes también estará el presidente Joan Laporta, que aprovechará el desplazamiento a Tel Aviv para hacer negocios relacionados con el club azulgrana.