Así es la multimillonaria mansión de lujo en la que pasa Messi sus vacaciones

Leo Messi disfruta de sus vacaciones junto a su familia después de haber ganado la Copa América con Argentina y cuando todavía no se ha cerrado su renovación con el Barcelona. El futbolista y su pareja, Antonela Roccuzzo, han publicado diferentes imágenes de sus vacaciones en las redes sociales y no se les ve demasiado preocupados por el hecho de que no haya firmado el nuevo contrato con el Barça.

Leo Messi pasa sus vacaciones en Miami.

Para pasar estos días de descanso junto a Antonela y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, Messi ha elegido una mansión de lujo situada junto al mar en Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade. La casa, que cuenta con vigilancia las 24 horas, sería propiedad de Sergio Roitberg, compatriota de Leo y CEO de la consultora Newlink, según informó la prensa argentina.

Vista aérea de la mansión en la que pasa Leo Messi sus vacaciones en Miami.

La mansión tiene cuatro plantas, cinco habitaciones, otros tantos baños, gimnasio, sala de juegos, tres salas de estar y una amplísima terraza. En el inmenso jardín de la propiedad está situada la piscina con vistas al mar.

En la casa, equipada con la última tecnología, también estarían alojados los padres de Messi y sus hermanos, con sus respectivas familias, según publicó la prensa argentina.

Imagen de la piscina frente a la casa en la que pasa Leo Messi sus vacaciones.

La casa está situada junto al mar, en Key Biscayne.

Messi, que en alguna ocasión reconoció que siempre tuvo “la ilusión de vivir en Estados Unidos”, es propietario de un apartamento de lujo en Miami Beach, que adquirió por 7,3 millones de dólares. El piso, de 511 metros cuadrados y con vistas al mar, tiene cuatro dormitorios, cuatro baños y una terraza de 195 metros cuadrados.

Uno de los cinco baños con los que cuenta la casa.

La mansión tiene cinco habitaciones.

La estancia de Messi en Miami ha despertado una gran expectación entre los seguidores del argentino, que asediaron a Leo a su salida del restaurante Café Ragazzi. La gran acumulación de aficionados provocó que Messi tuviera que ser escoltado para poder abandonar el local.