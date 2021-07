Una leyenda del Manchester United es acusado de agresión a dos mujeres

Deportes

Una leyenda del fútbol británico, ex jugador del Manchester United y ex seleccionador de Gales, Ryan Giggs, se ha declarado inocente en una comparecencia ante los tribunales en Mánchester en la que se la acusa de agresión a dos mujeres. Las afectadas son su esposa Kate Greville, de 36 años, que le denunció por haber mantenido un comportamiento controlador y coercitivo hacia ella entre agosto de 2017 y 2020. Según el Tribunal, Giggs “pateó a su mujer en la espalda y la arrojó desnuda fuera de la habitación de su hotel” en Londres. Los detalles de la acusación hacia el ex futbolista son muy numerosos. Giggs trató de controlar las relaciones sociales de Kate, sus correos electrónicos, la enviaba constantemente mensajes y llamadas tanto a ella como a su círculo más cercano, aparecía en lugares que ella frecuentaba como su trabajo o el gimnasio y en todo momento se negó a poner fin a la relación.

No es el único cargo al que se enfrenta el que fuera seleccionador de País de Gales. Hay una segunda acusación que afecta a la hermana de Kate Greville, Emma. Supuestamente la habría golpeado, algo que él niega. Los hechos se produjeron el 1 de noviembre del pasado año en su domicilio de Worsley Greater.

Tras haber sido acusado de los delitos, el ex jugador emitió un comunicado en el que negaba todas las acusaciones y confiaba en limpiar su nombre. La de hoy ha sido la segunda comparecencia en la que Ryan Giggs se declara inocente, después de de que en abril fuera puesto en libertad bajo fianza. La jueza Hilary Manley le ha comunicado que no puede comunicarse con Kate o Emma ni ir a ningún lugar en el que ellas puedan encontrarse. Giggs está citado a juicio en el Manchester Crown Court el 24 de enero de 2022. El 8 de octubre y en el mismo tribunal se celebrará la tercera audiencia.