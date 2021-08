Deportes

La polémica que se ha desatado en las redes sociales por la presencia de Ibai Llanos en la presentación de Messi y su posterior diálogo con el crack argentino ha contado con la intervención de Gabriel Rufián. Mientras algunos periodistas criticaban o no entendían los motivos de la invitación del youtuber al acto, las opiniones en las redes se multiplicaban. Una de ellas ha sido la de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso ha lanzado una de sus habituales indirectas en Twitter. En este caso iba dirigida al mundo del periodismo: “Ibai Llanos no refleja las amenazas del periodismo, refleja las carencias del periodismo. Y quien no lo entienda y se adapte, lo pasará profesionalmente mal desde ya”.

Ibai Llanos no refleja las amenazas del periodismo, refleja las carencias del periodismo.



Y quien no lo entienda y se adapte, lo pasará profesionalmente mal desde ya. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 11, 2021

Ibai Llanos logró la primera aparición de Leo Messi en Twitch, y no desde cualquier sitio, desde el mismísimo vestuario del Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. Un sueño cumplido para el streamer, otro más, que en pocos días ha conocido a la estrella argentina, ha ido a cenar a su casa en Barcelona y ha sido invitado a su presentación oficial en París. Messi ha reconocido que ve vídeos de esta plataforma, pero que nunca había intervenido hasta esta pequeña entrevista con Ibai, que ha tenido la posibilidad de hacer tres preguntas al astro. Aunque ha habido algunos problemas con el rotulador, Messi ha firmado dos camisetas con el número 30, el que va a llevar en el PSG, que serán sorteadas entre los seguidores de Ibai.

Leo estaba sonriente, aunque admitió estar muy cansado después de estos días tan ajetreados. En un momento de la entrevista, el propio Messi ha preguntado cuánta gente estaba mirando en ese momento. Y la respuesta ha sido: 300.000 personas.