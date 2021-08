La advertencia de Thierry Henry a Pochetino tras la llegada de Messi: “¡Cuidado...!”

Deportes

El ex futbolista del Barcelona y ahora entrenador, Thierry Henry, envió un mensaje al míster del PSG, Mauricio Pochettino, ahora que Messi ha pasado a formar parte del conjunto parisino y el club dispone de una plantilla llena de muchas estrellas.

La contratación de Lionel Messi con el PSG sigue traspasando fronteras, tanto así que una leyenda, y excompañero del argentino, habló de este movimiento, donde Thierry Henry le advierte a Mauricio Pochettino de un aparente ‘riesgo’ de tenerlo en sus filas.

Henry compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona del 2007 hasta el 2010, tiempo en el que aprendió mucho de él y conoció sus cualidades goleadoras, además de ser un futbolista que genera desequilibrio, por lo que no duda que va a triunfar en el PSG.

¿Cuál es el ‘riesgo’ de tener a Messi en el PSG?

El máximo goleador de la historia de la selección francesa, que ha sido contratado por Amazon para realizar sus propios análisis sobre el fútbol en Prime Video Sport, ha decidido mandar una advertencia al técnico del PSG, Mauricio Pochettino. El francés es consciente del buen potencial ofensivo que tiene el técnico argentino con Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria o Icardi en el mismo equipo, pero aconseja a Pochettino que tenga cuidado de no hacer daño al equilibrio colectivo del equipo parisino.

“El equilibrio es lo más importante. En un momento, siempre hablamos de grandes jugadores, atacando, avanzando, pero tiene que haber un equilibrio. Cuando yo jugué (en el Barcelona) la gente se olvida de recalcar que no hacíamos muchos goles. En general, los equipos que no llevan muchos goles no están lejos del título, pero es un peligro”, confesó Henry.

El PSG demostró en su primer partido de la Ligue 1 que en ataque están fortalecidos y que de momento no tienen problemas, pero en defensa mostraron ciertas carencias, pues en cuestión de minutos les marcaron dos goles. Thierry Henry sabe que las individualidades pueden marcar diferencia, pero le aconseja a Pochettino que se orienten en darle un equilibrio total al PSG, pues con el tiempo eso lo ayudaría a alcanzar los objetivos. “Cuando tienes jugadores sobrehumanos, se vuelve un poco más fácil ganar, pero cuando veo cómo está evolucionando el PSG... se llevan demasiados goleadores para mi gusto, para poder ir un poco más allá”, sentenció Thierry Henry.