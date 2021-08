Las claves que harían posible el reencuentro de Cristiano y Sergio Ramos en el PSG

Deportes

La bomba saltaba ayer en Italia. Cristiano Ronaldo le habría pedido a Allegri no jugar de titular ante el Udinese en el estreno de la Serie A por miedo a que una lesión truncara un posible traspaso; quiere salir esta semana de Italia. Un inesperado giro de los acontecimientos que podría mover todas las fichas del dominó en el que parece haberse convertido el mercado de fichajes.

A falta de 15 días para que se cierre el período de traspasos se abre la posibilidad de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo terminen jugando juntos en el PSG. Al-Khelaïfi quiere cumplir el sueño de millones de aficionados al tener en el PSG jugadores que han dominado el futbol mundial con Cristiano y Messi a la cabeza. Una operación prevista en un principio para 2022 y que ahora podría adelantarse, propiciando el reencuentro con su excompañero en el Real Madrid, Sergio Ramos.

En los últimos días se ha publicado que tanto Ramos como Cristiano habrían pedido ayuda a Carlos Ancelotti para permanecer o volver al Real Madrid, un sueño que ahora podría ser realidad en París.

El contrato de Cristiano Ronaldo rondaría los dos años, por lo que terminaría su etapa en el viejo continente a los 39, justa edad para concluir su carrera en el máximo nivel y emigrar a niveles de fútbol menos exigentes como en Estados Unidos o Catar.

La Juve necesita vender

De momento es solo uno de los escenarios posibles que se dispara por el aviso de CR/ a la Juve y la presión de Kylian Mbappé por irse del PSG. Si bien el contrato del delantero finaliza en junio de 2022, éste todavía no ha sido renovado y pidió en una reunión con la directiva del club que le dejaran salir y escucharan la oferta del Real Madrid.

Por su parte, la Juventus debe adecuar su presupuesto para poder traer las incorporaciones que aspira su entrenador, Massimiliano Allegri (tiene entre cejas a Miralem Pjanic) y estudia negociar una salida con Cristiano en este mismo mercado de pases. Caso contrario, la entidad de Turín corre el riesgo de que su máxima estrella se vaya el año próximo como agente libre y sin un centavo a cambio, ya su vínculo culmina en junio de 2022.

Ante esa necesidad de venta, los dirigentes de la Vecchia Signora analizarían una alternativa de salida para el artillero que llegó a Italia a mediados de 2018. Pero para eso necesita que alguien realice una oferta. El interés de Kylian Mbappé por irse ahora al Real Madrid abriría la puerta a una llegada de Ronaldo al PSG.

Messi, Cristiano y Neymar

Es decir, en caso de que prospere una eventual venta de Kylian Mbappé al Real Madrid, esa entrada de dinero podría ser destinada en la compra de CR7. En el PSG no ocultan su interés por el astro portugués y ahora poder juntarlo con Messi, lejos de ser una utopía, representa un gran desafío. El club francés podría reunir a las dos principales figuras de los últimos 15 años en una plantilla aún más galáctica.

No obstante, el club parisino no es el único interesado en CR7. Según adelantó The Sun, el Manchester United prepara una oferta por el artillero y desde Italia apuntan que se habría ofrecido al City de Pep Guardiola.

A pesar del entusiasmo que esta situación ha generado entre los aficionados, lo más probable es que estos fichajes se atrasen hasta el final de la temporada actual, porque en 2022 Mbappé podría llegar libre al Real Madrid y Cristiano al PSG. De este modo, los clubes se ahorrarían millones de dólares simplemente por tener algo de paciencia.

Por la misma vía llegaron en este mercado de pases al PSG el mismo Messi, el español Sergio Ramos y el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, figura de la selección que ganó la última Eurocopa. Pero también lo hicieron Sergio Agüero y el neerlandés Memphis Depay al Barcelona y el austríaco David Alaba al Real Madrid. Por lo que, con un fútbol en crisis este recurso de aprovechar las cartas de libertad está siendo mucho más habitual que antes.

El deseo de Cristiano de dejar París rumbo al PSG se ha convertido en la última bala del Real Madrid para lograr que Kylian Mbappé se vista de blanco antes de 31 de agosto. La oportunidad que tiene Al-Khelaïfi, liberando a Mbappé, es histórica: podría juntar a Messi y Cristiano Ronaldo. Los dos astros de la última década y dominadores de casi todos los Balones de Oro. Una opción única.