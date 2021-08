Los mejores memes del mercado de fichajes más loco de la historia de LaLiga

Deportes

No llegó Mbappé al Real Madrid, pero en este último día de mercado de fichajes ha pasado de todo: desde el regreso de Griezmann al Atlético hasta la no salida de Mariano del Real Madrid, con un montón de rumores, noticias que no se cumplían y otras inesperadas. Hasta Andrea Levy lo ha comentado en las redes sociales.

Pero lo que más bromas ha provocado ha sido el regreso de Griezmann al Atlético.

🚨 EXCLUSIVA: El equipo negociador del Barça saliendo de las oficinas Camp Nou https://t.co/B1H2Lpe62s pic.twitter.com/guq8MFdx5s — Ander Cortés (@andercortes) August 31, 2021

El Barça ha empezado (o eso dicen) el día queriendo a Cavani, luego a Joao Felix, después a Dani Olmo y acaba sin Griezmann y fichando a De Jong.



Me voy a tomar por el culo. — Ibai (@IbaiLlanos) August 31, 2021

🚨🚨 Última hora 🤯

Gil Marín llega a las oficinas del Barça para pagar el fichaje de Griezmann pic.twitter.com/7pk9hw7Rpx — Gabi ATM (@gabiATMM) August 31, 2021

Aunque tampoco se queda atrás ´Mariano

Imágenes exclusivas de Mariano ahora mismo en Valdebebas. pic.twitter.com/Rt3V1jV2G8 — Álvaro Escorial (@escorial_alvaro) August 31, 2021

Llamando a Desokupa para que vayan a casa de Mariano pic.twitter.com/yrZOqW4vNX — asno acosador de mujeres (@pinwinoanonimo) August 31, 2021