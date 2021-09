¿Reconciliación o puro teatro?: Lo que esconde la foto de Neymar, Messi y Mbappé

Deportes

El PSG obtuvo una importante victoria ante el Manchester City (2-0) por el grupo A en la Champions League y uno de los protagonistas del partido fue Lionel Messi, que marcó su primer gol con el PSG... y además a pase de tacón de un Kylian Mbappé, que ha vivido unas últimas horas muy convulsas. El argentino celebró por todo lo alto un triunfo que también sirvió para publicar la bautizada como “foto de la paz”.

Y es que en los últimos días, el vestuario del PSG demostraba estar lejos de ser un lugar tranquilo. Si primero se conocía el malestar del portero italiano Gianluigi Donnarumma, que en Italia aseguran que no es titular por la presión que ejerce el llamado ‘clan sudamericano’ en favor de Keylor Navas, poco después estallaba la bomba del tremendo malestar de Kylian Mbappé con Neymar.

El delantero francés mostró su enfado con el brasileño nada más ser sustituido en el minuto 88 del encuentro que el PSG ganó 2-0 al Montpellier. El diario Le Parisien hizo una lectura de los labios de Mbappé a partir de las imágenes emitidas por Canal + y aseguró que al sentarse en el banquillo le dijo a su compañero Gana Gueye: “Este clochard no me la pasa”. La traducción de clochard es vagabundo, pero a nivel coloquial se utiliza para referirse a alguien como asqueroso, cerdo o desgraciado.

Además, tras el encuentro Lionel fue preguntado por Canal + sobre la relación que está forjando con Neymar y Mbappé pero se mostró muy mesurado sobre la relación con el francés. Tras el revuelo provocado por este enfado, en el PSG habrían decidido tomar cartas en el asunto. Y este podría ser el motivo por el que, tras primera gran alegría del equipo galo, Neymar compartía una foto en sus redes junto a sus dos compañeros de ataque. Una instantánea que bien puede ser una reconciliación o, según apuntan otras fuentes en Francia y en Italia, puro teatro.

Antes de la victoria ante los ‘Citizens’, el técnico Mauricio Pochettino ya trató de quitar hierro al enfrentamiento entre ambos cracks: “Desde que estoy en el club, si he visto una relación especial es la de Ney y Kylian, y esto no ha cambiado. En todos los partidos hay situaciones en las que nos quejamos, a veces discutimos en el vestuario. Pero si yo tengo un problema con Paredes nadie se enterará”.

La bautizada como “foto de la paz” ha corrido como la pólvora en redes sociales y son muchos los que asegura que disipa totalmente las dudas y desmiente cualquier tipo de mal rollo entre ellos. Si embargo, otros muchos ven en esta instantánea una pura estrategia para limpiar la imagen de un vestuario que está siendo muy cuestionado.

Operación acoso y derribo

De hecho desde Italia no parecen dar credibilidad a esta reconciliación exprés. En Calciomercatto, explican que el culebrón en el vestuario no ha hecho más que empezar y que Mbappé tiene claro que provocará la situación hasta el límite más absoluto. Muy enfadado con la decisión del club de no dejarle salir rumbo a Madrid, tensará la cuerda al máximo y lo de Neymar es la previa de lo que podría ocurrir en las próximas semanas y meses, aseguran en el medio italiano.

El citado periódico explica además que Mbappé no aceptará ninguna oferta de renovación y podría provocar nuevos escándalos en el vestuario parisino. Lo de Neymar Jr podría ser solo el principio.

Por mucho que una imagen pueda decir más que mil palabras, la situación de Mbappé en el club no parece ser la mejor. Cabe recordar que hace un par de semanas, los medios galos alertaban del acoso y derribo que espera a Mbappé. “Que nadie dude de que los cataríes lo van a intentar de mil maneras y con diversos argumentos (humanos, deportivos, económicos, emocionales…). La presión sobre Kylian va a ser bestial hasta el próximo 1 de enero, fecha a partir de la cual estará autorizado a firmar con el Madrid para incorporarse a la disciplina blanca seis meses más tarde. Su capacidad de aguante será una señal clara de la fuerza de su deseo de llevar la camiseta blanca más prestigiosa del mundo. Pero Mbappé sufrirá. Y mucho. Porque el PSG sigue siendo el PSG”, afirmaba entonces el periodista francés Frédéric Hermel. Realidad o ficción, el culebrón Mbappé continúa...