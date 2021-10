Deportes

Sergio Ramos continúa sin poder debutar con el PSG a causa de una lesión en el sóleo de su pierna izquierda que sufrió el pasado mes de julio, poco después de fichar por el club francés. El central sigue trabajando en solitario, al margen de sus compañeros, y quiso mostrar a través de las redes sociales cómo es parte de ese trabajo diario que realiza para poder volver a jugar al fútbol al máximo nivel.

“Seguimos trabajando con exigencia, ilusión y buenas sensaciones. Con muchas ganas de volver”, escribió Sergio Ramos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 48 millones de seguidores, para acompañar un vídeo en el que se le ve haciendo ejercicios con y sin balón en el centro de entrenamiento del PSG. Ramos también subió una storie en la misma red social en el que se le puede ver haciendo trabajo físico.

La publicación de este vídeo se produce solo unos días después de que se aplazara, una vez más, su incorporación al trabajo de grupo junto a sus compañeros, algo que, según el PSG, se podría producir la próxima semana. Con estas imágenes, en las que se ve a Ramos correr y golpear el balón, quizá se pretenda responder a las dudas que hay sobre su estado físico y la verdadera gravedad de su lesión.

Fuentes próximas al defensa citadas por el periodista de la Cadena SER Antón Meana no se muestran optimistas sobre el futuro inmediato de Ramos: “Hay muchas dudas con la lesión de Ramos. De las fuentes que les pido información, ninguna es optimista respecto a la recuperación de Ramos. La recuperación no va bien, tampoco va mal, pero no va bien. Va lenta y tiene molestias en el sóleo. La preocupación es máxima. Ramos no está bien y el PSG lo sabe. Lo más importante no es cuándo debuta Ramos, sino si podrá jugar de manera regular”.

“Esto va de que Ramos sea titular en el PSG y que juegue periódicamente y para eso falta mucho tiempo. Nadie en París puede decir que a partir del 20 de noviembre o del 1 de diciembre juegue de manera regular. La preocupación real que tiene Sergio Ramos es que su pierna no le responde y no hay una fecha clara para que vuelva. Tengo serias dudas de que le veamos a corto plazo como titular en el PSG. Lo que le frena es si sólo es el sóleo o tiene algo más. Fuentes bien informadas no tienen ninguna certeza médica para ser optimistas. Tienen la esperanza de que Ramos vuelva a jugar”, añadió Meana.