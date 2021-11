Acusan a un entrenador de violar a una jugadora de 15 años

Deportes

Un entrenador de fútbol femenino se enfrenta a una pena de 15 años de cárcel después de que haya sido procesado bajo la acusación de haber violado a una de sus jugadores de 15 años de edad. Sucedió en Buenos Aires y el acusado, Carlos Javier Torres, es el técnico del equipo femenino del Deportivo Español. Según la jueza, Érica Uhrlandt, hay pruebas suficientes de que Torres, de 41 años, engañó a la niña para que fuera a su casa y allí la encerró y abusó sexualmente de ella. Cuando la niña quiso escapar, el hombre habría intentado violarla de nuevo.

La víctima aseguró que había dejado de ir al club porque Torres le acosaba desde hacía tiempo: “Deje de ir al club porque me sentía incómoda porque él, cada vez que me veía, me decía ‘te amo’ y me tiraba besos”.

Posteriormente contó, ante los especialistas del Cuerpo Médico Forense, lo sucedido el pasado 14 de octubre: “A las 11 recibí una llamada de un número privado. Era Torres. Me dijo que fuera a su casa a firmar unos papeles. Yo acepté para ver de qué se trataba. Lo conozco desde que nací. Es amigo de la familia. Conoce a mis hermanos, a mi abuela, a mi padre, a todos”.

La niña contó que llegó a casa de su entrenador a las 15:00 horas y vio a Torres sentado junto a una mesa: “Nos sentamos y vi un papel, pero no tenía nada escrito, estaba en blanco. Pese a ello me hizo firmar eso. Después cerró la puerta, se acercó y me abrazó y me llevó a la fuerza a su habitación. Se tiró encima de mí y me dio besos en la boca. Yo quitaba la cara, pero él me agarraba fuerte y me los daba igual. Luego se quitó la ropa y me quitó la mía. Quería quitármelo de encima, quería gritar, llorar, pero no tenía fuerzas. No dejaba que lo quitara de encima. Pensé en llamar a mi madre, pero mi móvil lo tenía él en su mesilla”.

“Luego él se fue a duchar y yo me quise ir, pero la puerta estaba cerrada. Cuando salió de la ducha y le pedí que me abriera intentó abusar de mí de nuevo, pero esta vez me pude defender”, añadió la niña, quien recordó lo que le dijo el entrenador antes de irse: “No cuentes nada porque nos perjudicamos los dos”.

“Por las noches me pongo a llorar, porque siento que Torres está detrás de mí. Lo mismo pasa cuando me voy a dormir, me da la sensación que está acostado conmigo. Siento que me persigue por todos lados. Cuando fue el abuso lloré y le pedí por favor que no me hiciera nada”, contó la menor de edad.

En el escrito de la jueza se recoge un examen médico en el que se habla de lesiones y desgarros en las zonas genitales de la víctima y también se incluyen los análisis realizados a la ropa de la niña: “El estudio realizado por la División Análisis Físicos, Químicos e Industrial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires sobre los elementos secuestrados estableció la presencia de fluido seminal de origen humano (dos manchas) en el sector de la entrepierna del pantalón de la víctima”.

Por su parte, el acusado defendió su inocencia. “Soy inocente. A esa hora yo estoy entrenando a las chicas de primera división”, aseguró Torres en referencia a la hora en la que se habría producido la supuesta violación.