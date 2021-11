Messi hace explotar al PSG

Deportes

El PSG es incapaz de vivir una semana tranquila. A las continuas noticias sobre el estado físico de Sergio Ramos, que todavía no ha podido debutar con el equipo francés a causa de una lesión en el sóleo de su pierna izquierda, se suma ahora el conflicto surgido con Leo Messi.

El argentino sufre una lesión en la rodilla izquierda que es más grave de lo esperado y que le ha obligado a parar y a perderse los partidos contra el RB Leipzig en Liga de Campeones y ante el Burdeos en la Ligue 1. Pese a estos problemas físicos, Messi ha sido convocado por Argentina para disputar los dos próximos encuentros de clasificación para el Mundial de Catar 2022, contra Uruguay y Brasil. Esta circunstancia ha hecho explotar al PSG, que no entiende que su futbolista haya sido convocado cuando está lesionado.

“No estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que no está en una condición física óptima y que se encuentra en una fase de rehabilitación. No es lógico”, declaró Leonardo, director deportivo del PSG, en Le Parisien. Leonardo aseguró que situaciones como las que está viviendo su club con Messi y Argentina “merecen un acuerdo total con la FIFA”.

Esta lesión no es nueva y tiene su origen en la brutal patada que Messi recibió el pasado 2 de septiembre del defensa de Venezuela Adrián Martínez, en el encuentro correspondiente a las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Catar 2022. Pese a la violentísima patada, calificada como “criminal” por la prensa argentina y que supuso la expulsión de Martínez después de que el árbitro viera la acción en el VAR, Messi pudo continuar jugando.

Messi acudió la semana pasada a Madrid para ser examinado en la Clínica CEMTRO por Vicente Concejero, antiguo jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid.