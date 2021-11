Busquets se pone a la altura de Xavi

Deportes

Cuando acabe el partido contra Suecia sólo Iker Casillas y Sergio Ramos habrán disputado más partidos internacionales con España que Sergio Busquets. El capitán de la selección española ha jugado 132 veces con la camiseta de la selección. Superó a Iniesta en el partido contra Grecia y ante Suecia igualará los 133 de Xavi.

«Como jugador es uno de los mejores jugadores si no el mejor de la historia reciente de España. He tenido la suerte de estar con él, hemos formado un día a día en el Barça y en la selección siendo socios en el centro del campo con Andrés [Iniesta]. Hemos disfrutado mucho. Teníamos un ‘’feeling’' especial que nos hacía complementarnos mucho», dice Busquets de su nuevo entrenador. «Es un orgullo igualarlo, no sólo por lo gran jugador que es sino por sumar partidos en la selección», añade.

Busquets ha cumplido ya los 33 años y vive una segunda juventud en la selección. Hasta el punto que parece un jugador diferente al que se ve en el Barcelona. «Soy el mismo, el que viene aquí a la selección y el del Barcelona. A veces se exagera dependiendo del ambiente y de las circunstancias y de la racha que lleve. No hay dos equipos iguales y eso puede influir un poquito. Siempre intento hacer mi trabajo, ayudar a mis compañeros y que me valoren más o menos no depende de mí. Me he sentido valorado por toda la gente del fútbol. He jugado con todos mis entrenadores. No me quedan muchos años de carrera, así que a disfrutar y a aprovechar lo que venga», asume.

Sergio es el más veterano en una selección muy joven, pero no quiere poner una fecha para la despedida de la selección. «Yo me encuentro muy bien. Estoy disfrutando mucho, como visteis en la Eurocopa y en la Liga de Naciones. Tengo mucha confianza del grupo y del seleccionador y eso se agradece. Después de la Eurocopa dije que no era el momento y aquí estoy. El objetivo es clasificarse para el Mundial y ojalá pueda seguir unos partidos más, no sé hasta cuándo. Si nos clasificamos para el Mundial es otra temporada, depende del club, depende de muchas cosas», reconoce el capitán de la selección. La confianza del entrenador la tiene. «No hay ninguna duda de que Sergio Busquets es uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol mundial. Al menos para mí», dice.

“Es un entrenador de los mejores del mundo por lo que ha conseguido en su trayectoria. Tuve la suerte de tenerlo en el Barça y sé el trabajo que hace de puertas para dentro, la manera en la que está dentro del grupo. Es un lujo tenerlo en la selección. Entrenadores como él suelen estar en clubes y es un lujo tenerlo aquí”, dice Busquets devolviendo el elogio a su técnico.