La pesadilla de Hamraoui: así quedaron sus piernas tras el brutal ataque

El ataque tuvo lugar alrededor de las 22:30 de la noche del 4 de noviembre, cuando Kheira Hamraoui fue sacada a la fuerza del coche de la propia Aminata Diallo, quien se había ofrecido a llevar a su compañera y “amiga” a su casa, para ser golpeada por dos hombres encapuchados. Lo hombres, que en principio se sospechó que la misma Aminata Diallo habría contratado, comenzaron a golpear a la jugadora con las barras metálicas. Kheira Hamaraoui fue hospitalizada y sufrió heridas de consideración en brazos y piernas.

Según develó RMC, uno de los encapuchados que agredió brutalmente a la jugadora Kheira Hamraoui la habría acusado de mantener relaciones con “hombres casados”.

“¿Así que nos acostamos con hombres casados?”, sería la frase que lanzó uno de los agresores de la ex deportista del Barcelona, quien tuvo que ser atendida en el hospital de Poissy, donde le dieron varios puntos de sutura. Hasta el momento no hay ningún detenido por parte de las autoridades mientras los investigadores siguen de cerca el caso.

Un ataque brutal

Ahora, el diario francés L’Equipe ha tenido acceso al testimonio de la mediocampista de la selección francesa en el que relata paso a paso qué ocurrió aquella noche que inició con una amistosa cena junto con el plantel del cuadro parisino. Ella había ido a cenar con sus compañeras y cerca de las 10 P.M. regresó a su hogar en un coche que conducía rAminata Diallo y en el que también viajaba Sakina Karchaoui, ambas integrantes del equipo.

“Inmediatamente empezaron a gritar: “¡Abran la puerta! Abran la puerta”, relató Hamroui en su declaración. “El de mi lado me agarró y me sacó del vehículo. Antes de eso, cogió una barra de hierro rectangular que llevaba escondida en los pantalones o bajo el jersey. Me dio un primer golpe en los primeros momentos del ataque para obligarme a salir del coche. Me caí en la carretera y luego al lado derecho de la carretera. Me golpeó varias veces. Vi que me apuntaba principalmente a las piernas y yo intentaba protegerme con las manos”.

La escena duró pocos minutos, aunque a Hamraoui se le hizo eterna. Los dos individuos se marcharon corriendo y las dos futbolistas les perdieron la pista. La ex del Barça cree que hubo algún coche que les esperaba cerca.

Este fue el parte de lesiones: un gran hematoma en la parte posterior del muslo derecho, justo por encima de la rodilla, junto a otra herida y un segundo corte más fino. Dos puntos de sutura en la tibia derecha y otros dos en la palma de la mano derecha. Un susto tremendo que está siendo investigado por la policía francesa. No se descarta ningún escenario.

La investigación

La futbolista francesa Aminata Diallo fue puesta en libertad sin cargos el pasado jueves y, a partir de ese momento, la investigación daba un giro radical y totalmente inesperado. Lo que parecía un claro caso de celos al estilo Harding vs. Kerrigan pasaba a convertirse en la venganza de un ex novio despechado. Y no un amante cualquiera sino ex blaugrana Éric Abidal.

Según adelantó el diario Le Monde, el equipo especial de la policía registró el celular de la víctima y detectó una llamada realizada desde ese teléfono días después del violento episodio hacia una línea que está bajo el nombre de Éric Abidal. El ex lateral del FC Barcelona, quien hasta hace algunos meses formaba parte de la directiva del conjunto catalán, habría mantenido una relación amorosa con Hamraoui entre 2018 y 2020.

El ex futbolista, que ya protagonizó un sonoro escándalo por un trasplante recibido en 2012 que acabó en los juzgados investigado por presunto “tráfico de órganos”, se veía así de nuevo inmerso en una investigación judicial, que en este caso apuntaban directamente a su esposa Hayet.

Declarar voluntariamente

Ahora tras varios días de especulaciones, sus abogados han movido ficha. Según ha podido saber L’Equipe, el abogado de Hayet y Eric Abidal ha insistido en que sus defendidos declaren cuanto antes para acabar de una vez por todas con los rumores y sospechas en lo que respecta a la autoría intelectual de la agresión a Hamraoui. Así se lo han hecho saber a la fiscalía de Versalles, asegurando que Hayet Abidal no tiene absolutamente nada que ver con lo ocurrido.

Por su parte, el abogado de Kheira Hamraoui no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar que su defendida es la verdadera víctima de todo lo que ha ocurrido. La ex jugadora del Barcelona ha recibido varios puntos en la pierna y en la mano y, después de una prescripción de varios días de descanso, ya ha vuelto al entrenamiento exclusivamente individual.

El abogado de Hayet Abidal cuenta que “ya el lunes pidió a la fiscalía de Versalles, ser interrogada para poner fin al rumor”. Además, el abogado quiso añadir que su clienta no tiene nada que ver con el caso: “Hayet Abidal no tiene nada que ver con estos hechos. No comentará este caso y desea ser escuchada lo antes posible por los investigadores o el magistrado a cargo del caso”.

Otros medios apuntan a que la razón principal de la implicación de la mujer de Abidal en el caso fue que el chip del teléfono de Hamraoui estaba a nombre de Abidal cuando la jugadora fue víctima del ataque, el pasado 4 de noviembre.

Hamraoui, ha pedido a través de un comunicado de prensa que se respete su privacidad y deseó que las investigaciones siguieran su curso con normalidad. Esa petición de respeto a su privacidad afianzó la teoría de que el ataque podría estar vinculado a sus relaciones amorosas.