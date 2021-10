El plan del PSG para cargarse a Pochettino que apoya Messi

Deportes

No hay un solo día de paz en el París Saint Germain. Al misterio de Sergio Ramos, cada día más cuestionado por el club y los aficionados, la guerra con el Real Madrid por Mbappe y el descontento con el rendimiento de Neymar se une ahora un nuevo frente. La mano ejecutora de Al-Khelaïfi se coloca ahora sobre la cabeza de Mauricio Pochetino.

A pesar de tener uno de los mejores equipos del mundo, por contar con jugadores como Lionel Messi, Neymar y compañía, la directiva del PSG no está muy conforme con el trabajo de Mauricio Pochettino y ya busca sustituto. El plan para sucederlo, según destacan hoy los medios argentinos, estaría más que claro para el club parisino: Marcelo Gallardo y cuenta con un aliado de mucho peso.

Polémica relación Messi-Pochettino

Leo Messi sabe que el futuro de Mauricio Pochettino en el PSG peligra. Su salida no es inminente, pero el club parisino empieza a tener dudas sobre la capacidad del técnico argentino para dirigir al equipo y no duda en presionar para lograr que el “muñeco” recale en el club galo, algo que ya intentó en el FC Barcelona para reemplazar a Koeman. Además las relaciones de Messi con el técnico tampoco son las mejores. Hay un antes y un después del momento en el cual Pochettino decidió sustituir a Messi en el encuentro ante el Lyon. Con el partido igualado Pochettino decidió mandar a Messi al banquillo y sustituirlo por Achraf, un defensa. El delantero argentino se sorprendió y puso cara de pedir explicaciones a su entrenador, Mauricio Pochettino, después de negarle el saludo. Acostumbrado a consensuar este tipo de acciones, se enfadó muchísimo, y más cuando el entrenador realizó unas polémicas declaraciones asegurando que ningún jugador puede decidir cuando jugar y cuando no. Messi, acostumbrado a tener un trato preferencial en el Barça, lo entendió como un desprecio.

Es por ello que Messi no piensa mover un dedo para apoyar a Pochettino ante las dudas que empiezan a surgir en el PSG y más cuando su posible sustituto podría ser su favorito. Marcelo Gallardo es considerado como uno de los mejores entrenadores de la última década a nivel mundial. Su gran trabajo en River Plate, a tal punto de ganar dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y con la posibilidad de ganar el título nacional en la presente temporada, lo colocan como opción en diferentes equipos de la élite europea.

El trabajo del estratega argentino lo ha situado en la mira de los clubes más importantes de Europa, e incluso su nombre se barajó en el FC Barcelona como una alternativa a Ronald Koeman a corto plazo. El único problema es que el ‘Muñeco’ desea terminar su contrato con el cuadro ‘Millonario’ y después sentarse sobre la mesa a escuchar ofertas.

Sin embargo, en las últimas horas, el interés del PSG ha cobrado fuerza con el objetivo de conseguir la tan ansiada Champions League.

Candidato tras Zidane

Es evidente que el conjunto parisino no está muy feliz con el trabajo de Mauricio Pochettino y, según varias fuentes cercanas al equipo ya no ocultan la intención de prescindir de sus servicios. y Ahí es donde aparece el nombre de Gallardo, que termina contrato con River en diciembre de 2021 y sería la principal opción del jeque después de que Zinedine Zidane rechazara el puesto.

En el Parque de los Príncipes ven al ‘Muñeco’ como un técnico con el liderazgo necesario para darle un plus futbolístico a un club plagado de estrellas. Además, el argentino conoce la institución ya que jugó una temporada en el 2007 y vería con buenos ojos volver a Francia con un proyecto ambicioso. Eso sí, todo podría cambiar si Pochettino levanta la Champions.