El importante aviso de Pochettino a Sergio Ramos sobre sus suplencias

Si Messi no mete goles con el PSG como sí lo hacía con el Barcelona, Sergio Ramos no tiene minutos como sí los tenía en el Real Madrid cuando no estaba lesionado. Su temporada en el PSG es casi en blanco y ahora llegan los partidos importantes, con el club francés mirando a uno de los objetivos principales de la temporada (además de intentar renovar a Mbappé): la eliminatoria de los octavos de final de la Champions contra el Real Madrid.

Ahora en Francia se preguntan si Sergio Ramos va a ser titular en la defensa, porque ya está bien y Pochettino no le encuentra el sitio en el once. Las lesiones le dieron mala vida al comenzar la temporada, pero ahora que no juegue es una decisión técnica. “Sergio Ramos estuvo ausente varios meses, ahora está mejor. Se está entrenando bien con el grupo. Es una cuestión de tiempo, poco a poco irá aumentando su tiempo de juego”, ha asegurado Pochettino, el entrenador argentino, cuyo futuro no está nada asegurado. La sombra de Zidane, sin equipo, es muy alargada, y el juego del PSG no está llegando al nivel que se esperaba con todas esas figuras. Está claro que con Zizou, las perspectivas de Sergio Ramos cambiarían a mejor. “Esperamos que esté en forma. La continuidad no sólo viene de los partidos, sino también de la constancia en los entrenamientos. Esperamos que esté en forma, no sólo jugando partidos sino también siendo constante en los entrenamientos”, explicó Pochettino acerca de la suplencia del central español.

Tiene problemas Pochettino para encontrar la regularidad en su equipo. Le han preguntado si puede ser por la ausencia por lesión de Neymar y el coronavirus que ha pasado Messi: “Ney está siguiendo su plan de recuperación con normalidad. Leo está mejor. Sigue bajo el control del personal médico. No está disponible para el partido de mañana. Su estado mejora día a día. Pero no podemos anticipar nada. Esperamos tenerlo pronto con nosotros para entrenar”.

“Ney es un jugador muy importante con cualidades extraordinarias. Cualquier equipo echaría de menos a un jugador como él, no sólo nosotros”. continuó el entrenador argentino. Su gran bala es Mbappé.

Pochettino sabe que cada partido es un examen para él y que tiene que hacerlo muy bien para que no digan que el entrenador lo está haciendo mal. No es fácil ser el que dirige un equipo del que se espera tanto y en el que hay tantas figuras. Este fin de semana “Es una buena oportunidad para empezar bien el año en casa. Estoy contento con el regreso de los jugadores, los entrenamientos se hacen en un buen ambiente, hay una buena implicación de los jugadores. Es muy importante salir con una victoria”, ha asegurado el entrenador argentino.