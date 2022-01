La última tentación del PSG a Mbappé para que no se vaya al Real Madrid

Mbappé va dejando pistas cada vez que habla de que su elección de este verano está bastante clara. Todo indica que va a cambiar de aires, abandonar París y el PSG y convertirse en jugador del Real Madrid. Pero seis meses son muchos meses, deben pensar en el club francés y además, se puede cambiar de decisión en cualquier momento.

Por eso, según anunció Telefoot, la ofensiva por Mbappé no ha terminado, aún queda, al menos, una bala y el PSG la va a gastar, a ver si consigue que el delantero francés cambie de opinión: le van a poner una cantidad de dinero que ningún equipo europeo va a poder igualar y además le van a dar la opción de un contrato corto, para que no se sienta atado eternamente, ya que ha mostrado sus ganas de irse. Es decir, un contrato súper millonario, que le convierta en uno de los mejores pagados del mundo y de apenas dos años, para que después tenga la opción de marcharse, como sucede este verano.

Mbappé se quiso ir el verano pasado y el Madrid, que lo sabía, apostó fuerte por el futbolista: fue subiendo la oferta según pasaban los días hasta llegar a los 200 millones de euros, una cantidad tremenda para un jugador al que le quedaba un año de contrato. Sin embargo, no hubo respuesta desde Francia, cerrados en banda a cualquier negociación para hablar de la salida de su estrella. Querían reunir a Mbappé con Neymar y Messi y no pensaban dejarle salir: había un contrato firmado y al futbolista no le quedaba más remedio que respetarlo. Hasta ahora, el súper equipazo de Pochettino no está dando los resultados que se esperaban, sobre todo porque Messi se ha olvidado de la buena relación que tenía con el gol en Barcelona. Es un Messi que no termina de adaptarse, aunque no deja de ser peligroso.

En febrero, el PSG se mide en los octavos de Champions con el Real Madrid y esa fecha está marcado en el calendario de ambos equipos. El Madrid porque lleva la Copa de Europa en la sangre y el PSG porque sabe que si no le funcionan las grandes llegadas del verano esos día, será una temporada abocada al fracaso pase lo que pase. Se está esperando a Messi y hay muchas dudas con el papel de Sergio Ramos en el equipo y en ese partido.

Por eso, para dar confianza, para despejar el ambiente, en el club francés pretenden apretar a Mbappé estos días, antes de que llegue la eliminatoria, ponerle el caramelo de una renovación rápida, corta y millonaria y convencerle de que como en París no va a estar en ningún sitio. En el Madrid esperan, no les queda otra, porque el jugador ha dicho que no va a decidir nada hasta que se resuelvan los títulos. Esperan, pero creen que no se les va a escapar el futbolista. Este verano tiene que ser el de su llegada, le van a dar prima de fichaje y se estrenará el nuevo Bernabéu con Mbappé en él.