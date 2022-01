El PSG atrapa a Mbappé con Zidane y tres fichajes más

Kylian Mbappé ha rechazado todas las multimillonarias ofertas del París Saint-Germain para ampliar su contrato, que termina el próximo 30 de junio, y desde el pasado 1 de enero es libre para firmar por el club que desee. Sin embargo, el PSG no se resigna a perderlo y desliza un cierto optimismo. Ve a Mbappé más receptivo, según informó ESPN, y confía en que siga en el equipo la próxima temporada. Para terminar de convencerlo está dispuesto a fichar a Zinedine Zidane como entrenador y a tres jugadores de primer nivel que son del agrado de Mbappé.

La clave en este giro de la situación del futbolista está en el cambio de estrategia del PSG, algo que anunció la pasada semana Téléfoot y confirmó el periodista Dominique Severac, del diario Le Parisien, periódico muy cercano a la entidad parisina. Según Téléfoot, el PSG le ha ofrecido a Mbappé una renovación corta para lograr que acepte seguir en el club y después traspasarlo al Real Madrid. Severac anunció que Mbappé seguiría una temporada más en el PSG para luego marcharse.

“Confirmo la información de Téléfoot, porque esto es lo que ya escribí el día del Lyon-PSG, y, de hecho, PSG y Mbappé están discutiendo para una solución bastante corta. No veo el sentido de negociar si no es para quedarse, ni el de negociar por nada. Pero eso no significa que en enero o febrero se anunciará una renovación. Significa que las negociaciones no están rotas, que se han reiniciado respecto al verano de 2021, y que hoy todo está abierto. Estamos en 2022, si renueva hasta 2024 es para irse en 2023. Es una forma de decir “yo me quedo un año más”. Entonces todos ganan. Se queda en el PSG, es vendido al Real Madrid y todos contentos”, declaró Severac en L’Equipe du Soir.

Ahora, ESPN asegura que Mbappé está más receptivo a esta nueva propuesta del PSG, que para convencer al delantero para que amplíe su contrato está dispuesto a fichar a Zidane como entrenador para sustituir a Mauricio Pochettino, al centrocampista francés Paul Pogba, que termina contrato en junio con el Manchester United, y al mediocentro de Costa de Marfil Franck Kessié, actualmente en el Milan y que también queda libre en junio. A estos nombres, desde la prensa francesa se apunta otro, el del medio Tanguy Ndombélé, con el que Antonio Conte no cuenta en el Tottenham y que desea salir del club londinense, con el que tiene contrato hasta 2025. Esta operación sería la más complicada, ya que el PSG tendría que negociar con los Spurs, que en 2019 pagaron 60 millones de euros por el centrocampista francés.

Mientras todo esto sucede, el Real Madrid permanece a la expectativa y desde su entorno se sigue confiando en que Mbappé juegue en el equipo blanco la próxima temporada. Para añadir más morbo a esta situación, PSG y Real Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la Liga de Campeones. El 15 de febrero en el Parque de los Príncipes y el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu.