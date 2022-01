Bochornoso, indignante, machista... las redes ha estallado con un sinfín de críticas a la narración del partido de Copa de la Reina entre el Granada y el Betis (acabó clasificándose el Betis tras ganar por 0-1), que tuvo un desagradable protagonista que no estaba precisamente sobre el terreno de juego. El narrador dio muestras sobradas de no conocer los nombres de las jugadoras y utilizó términos despectivos y machistas en varios momento de la transmisión.

Lo bueno de que te guste el fútbol femenino es que te permite ver rápidamente los valores de una persona de forma rápida solo con sus comentarios y actitudes acerca de este deporte. Los comentarios que te encuentras sobre este asuntos huelen mucho a rancio y dos neuronas. https://t.co/FgUHeI12mD — Miki:. (@Alwaysm1995) January 28, 2022

“No conoce a ninguna jugadora. No sabe qué eliminatoria es. Comentarios como “la jugadora de color” o “la central con la coleta”. Desprecios y mofas hacia la árbitra”, señala la cuenta de Twitter de @BetisStats, en una crítica en toda regla hacia el narrador.

“La de la coleta”, “la de color”, “la colegiada no sabe pitar” o “otra vez caen en fuera de juego” fueron algunas de las ‘perlas’ que este narrador utilizó para referirse a las jugadoras de los dos conjuntos andaluces. Incluso, llegó a confundir los apellidos de algunas futbolistas. En redes sociales, donde el vídeo rápidamente se volvió viral destacan que no es la primera vez que este narrador causa indignación por una retransmisión, ya que además se señala como este ni siquiera conocía el nombre de las jugadoras de su propio equipo ni el formato del torneo.

La que le está cayendo a @BetisStats @AdanGiraldez por denunciar una situación machista es de locos. Es puro acoso y derribo por parte de gente que vive en las cavernas, nadie merece aguantar esto. Queda mucho por hacer en la sociedad para erradicar estas actitudes, por desgracia https://t.co/Mpj4VrgQKB — Fran (@fraarerom93) January 27, 2022

Incluso desde la Asociación de Comunicadoras de Granada han mostrado su indignación y han exigido respeto hacía el fútbol femenino. “Denunciamos la indignante, machista y bochornosa retransmisión que el @GranadaCF ofreció a través de YouTube del partido Granada - Betis Femenino. No se puede tratar así el deporte femenino” han escrito en su perfil oficial de Twitter.

🖐️😡 Denunciamos la indignante, machista y bochornosa retransmisión que el @GranadaCF ofreció a través de YouTube del partido Granada - Betis Femenino.

👉 No se puede tratar así el deporte femenino.⚽🚺 pic.twitter.com/aOnxGsWAmM — ComunicadorasGranada (@ComunicadorasGR) January 27, 2022

Sin embargo, tampoco faltaron los comentarios contra @BetisStats por difundir la citada narración tal y como han denunciado a través de su perfil de Twitter. “Hoy me ha tocado aguantar mensajes muy asquerosos, pero aún así siempre apoyaré las causas que crea justas, señalaré lo que me parezca injusto y me posicionaré en el lado que yo crea oportuno... Y ya está... Gracias a la buena gente que hay por aquí, que también es mucha”.

Hoy me ha tocado aguantar mensajes muy asquerosos, pero aún así siempre apoyaré las causas que crea justas, señalaré lo que me parezca injusto y me posicionaré en el lado que yo crea oportuno... Y ya está... Gracias a la buena gente que hay por aquí, que también es mucha 💚 (3/3) pic.twitter.com/taudGMQMy0 — Adán Giráldez (@AdanGiraldez) January 27, 2022

No es la primera vez que el fútbol femenino sufre este tipo de situaciones, aunque generalmente los insultos provienen desde la grada.