La tensa conversación entre Rufián y Juanma Rodríguez, de El Chiringuito

Gabriel Rufián no necesita el Congreso ni los medios, le vale con tener Twitter para opinar de todo. También lo ha hecho de Benidorm Fest, el programa de música de Televisión Española que ha mantenido en vela a todo el país y cuya resolución se ha convertido, cómo no, en un asunto polarizado. Así, el Grupo confederal Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas sobre el proceso de elección del representante de España en el Festival de Eurovisión 2022, que tendrá lugar en Turín (Italia) el próximo mes de mayo. Entre las cuestiones destaca si se ha realizado o se prevé una auditoría del cumplimiento de las bases del concurso por parte de los participantes.

Rufián, portavoz de ERC, también siguió el festival y con un tuit, sin palabras, dejó muy claro lo que pensaba. Es un pantallazo antiguo de Juanma Rodríguez, periodista tertuliano de El Chiringuito, con unas esposas.

Rufián quería dar a entender que lo sucedido en el Benidorm Fest había sido un atraco porque ganó el grupo que menos tirón tenía. Para el portavoz independentista y para muchos grupos de izquierda, pero no sólo, lo que sucedió en el concurso de televisión fue algo parecido a un fraude o una vtoación corrupta o, por lo menos, no se fían de lo que sucedió allí.

Juanma Rodríguez, que ideológicamente está en las antípodas de Rufián ha visto el uso que ha hecho el político de su imagen y no ha tardado en contestar:

“¿Te gustan las esposas...?”, le ha escrito en la red social, pero con claro mensaje político. Los independentistas que no cumplieron la ley estuvieron en la cárcel hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez les concedió el indulto.

Pero Rufián no ha querido entrar al trapo político, porque, a veces, el político, decide que no merece la pena tirarse en todos los charcos que se presentan en las redes sociales. Que no son pocos. Rufián suele estar muy atentos a ellos, pero ha decidido atacar a Juanma Rodríguez o tomárselo a broma. En vez de leer su mensaje desde el punto de vista política, ha decidido tomárselo por el sexual.

“No eres mi tipo, Juanma”, le ha contestado con humor.