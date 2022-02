“Estoy decepcionado con la embajada. Me han dicho que me busque la vida”

Jorge López, que fue futbolista del Logroñés, del Villarreal y del Valencia entre otros equipos, ejerce ahora como director deportivo del Krybvas ucraniano. Es uno de los españoles atrapados en Ucrania que buscan la manera de salir del país. Él lo ha tenido que hacer por sus propios medios, en coche por la frontera con Rumanía.

Jorge se muestra muy disgustado con la embajada española, que no le ha ofrecido ningún apoyo para salir de Ucrania. “La embajada española en mi caso me ha dicho que me busque la vida y que llegue a la frontera por mis propios medios. El club sí nos ha proporcionado un coche, facilidades y estamos ahora yendo para allí. Sí es verdad que tanto la Federación Española como la Afe, Futbolistas On y el Consejo Superior de Deportes sí se han puesto en contacto y seguramente cuando salgamos de la frontera rumana la Federación nos flete un avión mañana. Ahí sí tengo que agradecer al presidente y a toda la gente que ha contactado con nosotros, pero en cuanto a la embajada, un poco decepcionado”, decía en una entrevista con el programa “Noticias Vamos” de Movistar Plus.

“Estoy deseando viajar para salir y pasar este trago”, decía Jorge López mientras viajaba como copiloto, confiando en que no tendrían problemas con el combustible. “Hemos pasado por varias gasolineras y estaban abiertas”, decía. Había salido con el depósito lleno y contaba con tener que repostar sólo una vez antes de cruzar la frontera rumana.

Krivov Rog, la ciudad donde residía Jorge López no era un territorio conflictivo, pero el ex futbolista se mostraba muy afectado. “Da mucha pena que pase esto en este momento que estamos de la civilización me parece algo increíble”, decía. “No sé hasta que punto a Ucrania se le ha apoyado para que pueda pasar, pero no se puede permitir porque no sabemos en qué va a desembocar y qué puede pasar. Toda mi solidaridad con los ucranianos, porque me han demostrado un sentimiento hacia su país espectacular. Hay mucha gente que se ha quedado aquí, , que se ha alistado en el ejercito sabiendo que va a morir, pero se alistan para ayudar a su país y no abandonarlo”, añadía.

Jorge estaba solo en Ucrania, su familia ha permanecido en Valencia, donde esperan la noticia de su regreso. “Ellos están allí y están bien”, relataba mientras avanzaba hacia la salida de Ucrania.