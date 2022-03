Ataque racista de un aficionado del Granada a Akapo, del Cádiz

El futbolista del Cádiz Carlos Akapo sufrió un ataque racista en el partido que este lunes disputó con su equipo en Granada. Cuando fue sustituido, un aficionado del Granada imitó los gestos de un mono cuando el jugador pasaba por uno de los fondos del estadio Los Cármenes. Akapo le recriminó su actitud a ese individuo, algo que también hizo otro aficionado situado delante de él y que con gestos pareció pedirle que cesara en su actitud racista.

Akapo, nacido hace 28 años en Elche e internacional con Guinea Ecuatorial, selección con la que disputó la última Copa de África de Naciones, explicó lo sucedido en GOL y en la Cadena SER: “Han sido tres o cuatro gilipollas, sé que está mal dicho, pero no representan a la afición del Granada. Les he dicho que eso sobraba, pero sobre todo ha habido uno que ha insistido y me ha llamado mono. Por un lado, me afecta, pero por otro hay que dar visibilidad, esa gente no merece estar en el fútbol, esto es para disfrutar y que haya respeto. Estoy un poco jodido, pero es gente que no merece venir al estadio”.

“En mi cabeza no entra que la gente insulte y te llame negro. Por mi parte lo trato con calma, porque quiero hacer ver que no está bien lo que hacen. Lo ha visto todo el mundo, saben quién es y espero que lo aparten de fútbol. Ha habido gente que ha dicho que parase”, añadió Akapo.

Ninguno de los componentes del cuarteto arbitral, encabezado por José María Sánchez Martínez, se percató de lo sucedido, tal y como reflejó el colegiado en el acta. No obstante, en el apartado otras incidencias dejó constancia del aviso que el delegado del Cádiz le hizo del incidente sufrido por Akapo: “Al finalizar el encuentro el delegado del equipo visitante me comunica que en el minuto 59 tras la sustitución del Don Carlos Akapo Martínez este recibió insultos y gestos contra su persona por parte del público ubicado en el fondo por donde se retiraba del terreno de juego; no siendo testigos de los hechos ningún miembro del equipo arbitral al encontrarse el partido en juego”.

El mismo lunes por la noche, el Granada emitió un comunicado en el que condenó “enérgicamente todo acto de racismo”: “El Granada CF condena enérgicamente todo acto de racismo y no tolerará en su estadio ningún comportamiento que refleje una actitud intolerante o discriminatoria con los jugadores o los aficionados que acuden a nuestro campo. El Club ha iniciado una investigación y tomará las medidas pertinentes para sancionar con firmeza estas conductas que no representan los valores del Granada CF ni de sus aficionados. El Granada CF mantiene tolerancia cero ante todo tipo de manifestaciones racistas y se enorgullece de una afición que siempre ha mostrado su respeto hacia los clubes y seguidores rivales”.