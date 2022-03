Acostumbrado al elogio constante, a Leo Messi le está costando digerir las duras críticas que recibe de los medios de comunicación franceses por su rendimiento con el París Saint-Germain. Al menos eso es lo que sostiene Le Parisien, diario muy próximo a la dirección del club parisino.

Messi habría estallado después del partido contra el Real Madrid, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuya actuación mereció paupérrimas notas en la prensa francesa. L’Equipe le calificó con un 3 sobre 10 y Le Parisien y Le Figaro con 3,5. Los medios destacaron el penalti que le detuvo Thibaut Courtois, las pérdidas de balón y la poca trascendencia que tuvo en el juego un Messi que terminó eclipsado por la exuberancia física y futbolística de Kylian Mbappé. Autor del único gol del encuentro, el delantero francés se reivindicó, una vez más, como el mejor jugador del PSG.

Le Parisien sostiene que Messi está “enfadado” por estas críticas y que el tema “se ha convertido incluso en un tema de conversación en el vestuario del PSG, donde el argentino ha confiado su asombro a varios ejecutivos influyentes en el Camp des Loges [centro de entrenamiento del PSG]. El astro argentino no está nada contento con los comentarios en la prensa francesa sobre su actuación”.

En su primera temporada en el PSG, Messi ha disputado un total de 23 partidos (16 en Ligue 1, seis en Liga de Campeones y uno en Copa), en los que ha marcado siete goles (dos en Liga y cinco en Champions) y ha repartido 11 asistencias. Pese a que estas cifras están muy alejadas de las que ha mostrado durante su dilatada y brillante carrera, Messi solo es superado en goles y asistencias en el PSG por Mbappé, que suma 24 tantos y 17 pases de gol.

Después de las críticas que recibió por su actuación contra el Real Madrid, varios excompañeros salieron en defensa de Messi. “Leo jugó bien. La rompió, y no porque sea mi amigo. Estuvo muy bien, estuvo muy activo, lástima del penalti, pero después la rompió. Las revistas y diarios de Francia lo ‘mataron’, son unos giles. Ahora voy a París y venga... tenía una entrevista con una revista de Francia, pero agarré y le dije que no. Aguante Leo Messi”, dijo Sergio Kun Agüero durante un directo en su cuenta de Twitch. También Cesc Fábregas defendió a Messi: “Falló un penalti, ¿y qué? Me parece ridículo”.