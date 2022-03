Guardiola, de nuevo sobre Ucrania: “¿Dónde está la UE, la OTAN, Estados Unidos?”

A Guardiola le han vuelto a preguntar acerca de la invasión de Ucrania por Rusia y como hace unos días ha dado su opinión. Esta vez ha repartido algo más las culpas: “El drama es que se siguen destruyendo países porque una persona decide que hay que aniquilar inocentes y el mundo está parado. El mundo sigue callado, no la gente de pie, pero los gobiernos de todo el mundo que tendrían que tomar decisión o decir que esto no puede ser así”, ha asegurado el entrenador español del Manchester City, que hoy miércoles juega su partido de vuelta de la Champions.

Para el entrenador hay un culpable claro, que es Putin, pero no el único. Así ha cambiado un poco su discurso, porque hace unos días sólo señalaba a occidente como principal responsable. Eso sí, Pep Guardiola sigue sin poner nombres a los responsables. Se escuda en una crítica genérica. Y cuando se acusa a todos, no se acusa a nadie: “Si ha pasado es porque es el fracaso de la política, el fracaso de la economía, el fracaso de todos. Cuando esto sucede la cantidad de odio que se genera en generaciones futuras... para arreglar esto quizás necesitas un siglo. El pueblo ucraniano nunca va a olvidar lo que le han hecho. Estar en sus casas, yendo al colegio, comiendo, cenando y que por la decisión de un señor se destruya mi país”, ha continuado el técnico catalán, que otras veces, en otros asuntos, suele ser más claro.

“Imagínate en nuestros países. Viene un señor y decide atacarnos, mata a nuestros familiares y amigos. Lo pierdes todo y te tienes que exiliar a otro país por un señor. Esto no lo hemos provocado ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Dónde está la OTAN? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está la Unión Europea? Para intentar, ahora ya es tarde, evitar esto. Es el fracaso absoluto del ser humano, el fracaso de las instituciones políticas que para eso están los políticos”, asegura Pep Guardiola, que considera responsables también a las instituciones occidentales de lo que ha está haciendo Putin en Ucrania. Considera que no se ha actuado a tiempo, aunque tampoco tiene soluciones. Él apunta de un modo general a los politicos. “Ellos sólo están para que podamos vivir un poco mejor. Al final, nosotros somos los que trabajamos y pagamos los impuestos de todo el mundo. Ellos solo tienen que preocuparse de que no sucedan estas cosas. Sólo. Son todos unos fracasados”, acaba con contundencia el técnico.