“El santo”, “Dios”, “El divino”, “El confesor”...: descubre los apodos más religiosos del fútbol

Estamos en plena Semana Santa, tiempo de fe y recogimiento. Es sin duda la época del año en la que el fervor religioso se hace más patente en las calles. El Fútbol guarda un sinfín de anécdotas que han cambiado el rumo de la historia pero también de curiosidades que vinculan al deporte rey con la religión y de manera especial con la Semana Santa. Muchos futbolistas son cofrades, escudos de fútbol están grabados en los varales de varias hermandades y hasta hay deportistas que lo han dejado todo por la fe. Una pasión que también se traslada al césped con los “apodos” de sus jugadores. Estos son los más religiosos del planeta fútbol:

“El Santo”

Iker Casillas reacciona ante los goles del Atlético de Madrid

El portero del Real Madrid y de la Selección Española, Iker Casillas, es conocido por el sobrenombre de “El Santo”. Al final la temporada 2001/2002, en la que el Real Madrid vence en la final del Glasgow al Bayer de Leverkusen (2-1), en ella César Sánchez empieza el partido como el guardameta titular. Sin embargo, una lesión le hizo abandonar el terreno de juego e Iker Casillas entró en su lugar. En aquella final realizó varias intervenciones milagrosas; se recuerda especialmente aquella que realizó ante Berbatov en el descuento con una renta mínima favorable al Real Madrid. Prácticamente batido, sobre la línea de gol, Casillas sacó su pierna derecha para salvar el disparo que parecía significar el empate para el Bayer Leverkusen.

Así se gestó un apodo que se asentó con una brillante actuación en el Mundial de Corea y Japón 2002. Casillas iba a ser el portero suplente, pero la inoportuna lesión de Santiago Cañizares le permitió ocupar la portería y con una grandes actuaciones se convirtió en el portero titular indiscutible de la Selección; un puesto que no abandonaría hasta el tramo final de su carrera. El término “El Santo” no hubiera sido acuñado si Casillas no hubiera hecho de las paradas milagrosas algo cotidiano.

“Dios”

Iglesia Maradoniana FOTO: Archivo La Razon

El apodo de Diego Armando Maradona ni necesita explicaciones. Es uno de los mejores jugadores en la historia de futbol, el “Dios” del universo futbolero. En su caso, la palabra “Dios” se forma con el el mítico 10 de su dorsal “D10s”. Además unos de los goles más recordados del argentino fue el que hizo en México 86, conocido como la ‘Mano de Dios’, pues usó su extremidad para empujar el balón a las redes. la devoción por el astro argentino es tal que hasta cuenta con su propia Iglesia: La “Iglesia Maradoniana”. Esta peculiar religión nació en 1998 y cuenta con miles de seguidores por todo el mundo, alrededor de 10.000 en España. Una fe que ha cobrado aún más fuerza tras la muerte del astro argentino.

Esta singular fe cuenta con su propia biblia llamada «Yo soy el Diego de la gente» y con un particular Padre Nuestro al que llaman “Diego nuestro”: “Diego nuestro que estas en la tierra, santificada sea tu zurda. Venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día, y perdona aquellos periodistas así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No nos dejes manchar la pelota y líbranos de Havelange”.

“El Divino”

Roberto Baggio es un exfutbolista italiano que jugaba como delantero. Considerado uno de los más notables futbolistas italianos de la historia, con la Squadra Azzurra obtuvo el tercer lugar en el mundial Italia 1990 y el subcampeonato en el mundial Estados Unidos 1994. En 1993 ganó el premio al mejor futbolista del año según la RSSSF, el Balón de Oro y el premio FIFA World Player.

La revista especializada World Soccer Magazine lo incluyó en el número 16 de su lista de los mejores jugadores del siglo xx y Pelé hizo lo propio en 2004 en su lista FIFA 100 de los mejores futbolistas vivos.

Como segundo punta destacó por su técnica, su predilección por el fútbol de toque y su juego alegre e imaginativo.[cCon gran facilidad para el gol, anotó 314 goles oficiales, 27 de ellos con la selección nacional —es el quinto máximo goleador histórico de la selección italiana. Se le conocía por el sobre nombre de Il Divino o Il Divin Codino (la divina coleta).

“El cura”

Juan Manuel Basurco FOTO: Archivo larazon

Nacido en Motrico (Guipúzcoa), Juan Manuel Basurco Ulacia fue un sacerdote católico y futbolista profesional español que jugaba como delantero. A pesar de que en términos objetivos no llevó a cabo una carrera deportiva especialmente destacada, alcanzó una notable notoriedad en Ecuador por su insólita condición de cura futbolista y especialmente por haber sido protagonista de la gesta más recordada de la historia del Barcelona Sporting Club, la conocida como La Hazaña de La Plata, gracias a la cual grabó su nombre en la historia de este club y en la del fútbol ecuatoriano. Aunque ya era conocido con el sobrenombre de “El cura”, esta victoria le valió su segundo apodo: el Padre de los Botines Benditos.

“El confesor”

Miguel Ángel Cornero Valinotti FOTO: Facebook larazon

Miguel Ángel Cornero Valinotti (12 de marzo de 1952, Rosario - 19 de noviembre de 1999, Ciudad de México) fue un futbolista argentino que jugaba como defensa central. Era muy conocido por su juego recio y fuerte, principalmente en la liga mexicana, donde se considera que fue uno de los mejores centrales de la historia.

Desde pequeño se integró a las fuerzas básicas de Rosario Central, donde destacó siempre por su fortaleza física y calidad. Fue integrante de la plantilla campeona de 1973 en el club rosarino, a lado de grandes figuras que hoy son legendarias, como Carlos Aimar, Aldo Pedro Poy y Eduardo Solari. Asimismo, tuvo la oportunidad de participar en dos Copas Libertadores. En 1974 llegó al fútbol mexicano por conducto del América, quien se interesó por sus servicios y desde entonces se convirtió en un referente de la defensa. El cronista Ángel Fernández lo bautizó con el apelativo de “El Confesor”, porque decía que “con su porte, los delanteros debían ponerse a rezar con solo verlo”.

“El bíblico”

Toninho Dos Santos FOTO: Twitter larazon

Toninho Dos Santos fue un delantero del América y Puebla. El apodo se debe a que cada que marcaba un tanto festejaba de rodillas y alzaba los brazos al cielo y por la peculiaridad de que solía regalar biblias a los jugadores rivales. Con las Águilas estuvo entre 1990 y 1995; mientras que con la Franja en 1995. Entre sus logros: Campeón de Concacaf, Campeón de Copa Interamericana, Subcampeón de Liga.

“Juan José de Nazaret”

Juan José FOTO: Twitter larazon

Aunque su apodo más conocido es “Sandokan”, a Juan José, ex jugador del Cádiz y el el Real Madrid también se le conocía como “Juan José de Nazaret” por su parecido con Jesucristo. El lateral corrió por la banda derecha del Cádiz durante diez años, con un paréntesis de tres temporadas en el Real Madrid. Sus buenas actuaciones en el club blanco incluso le sirvieron para ser internacional en cuatro ocasiones, entre 1982 y 1983, aunque nunca llego a ser un fijo en la escuadra española. Colgó la botas en 1991. Ganó una UEFA y una Copa de La Liga, ambas con el Real Madrid.

“El diablo”

Marco Etcheverry FOTO: Twitter larazon

Marco Antonio Etcheverry Vargas es un exfutbolista y entrenador boliviano. Como jugador, se desempeñó como centrocampista, y ha sido reconocido como el «mejor futbolista boliviano de todos los tiempos». Fue internacional absoluto con la selección de fútbol de Bolivia, con la cual participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1994. Apodado “El Diablo” también dio el salto a España, donde jugó en el Albacete en la temporada 91-92. Es recordado por haberle anotado el primer gol de la histórica victoria 2-0 ante Brasil en la ciudad de La Paz en la eliminatorias de 1993; con esta derrota, Brasil perdería su invicto histórico en eliminatorias mundialistas.

“El Fraile”

Ignacio Basaguren FOTO: Archivo larazon

Ignacio Basaguren recibió el apodo de el ‘Fraile’ debido a que antes de dedicarse al futbol tuvo un paso por las fila de la orden jesuita. Basaguren jugó para el Atlante e incluso llegó a representar a México en el Mundial de 1970, en el que anotó un gol a El Salvador a los 83 minutos, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la copa del mundo en anotar gol como jugador suplente.

Es ampliamente reconocido como el creador del tiro conocido como “madruguete”, jugada de balón parado que consiste en sorprender al portero del equipo contrario, tirando rápidamente sin darle tiempo de siquiera saber que el juego se ha reanudado. Fuera del ámbito del fútbol, Basaguren ha brillado en otras disciplinas, como el ajedrez.