Amenaza con pegar por detrás a una árbitra en un partido infantil

Al acabar el partido de los niños, el entrenador del Cf Bufala. Luis Morales salió como un loco a protestar a la árbitra. Los entrenadores rivales le pararon, pero él continuó sin calmarse, siguió protestando y cuando la colegiada se marchaba del campo, se acercó por detrás e hizo un gesto vergonzoso, como que le va a golpear, como que se queda con las ganas de golpearla.

Eso, ante la mirada del público, que, según se oye en el vídeo, alucina con lo que está pasando y ante sus futbolistas, niños que ven con normalidad la actitud del entrenador. “Condenamos enérgicamente cualquier conducta violenta, en las próximas horas se tomarán las decisiones pertinentes con la persona responsable de estos actos, Luis Morales entrenador de la entidad. Pedimos disculpas a la árbitra del encuentro María García, jugadores y a la Federación Catalana”, aseguraba el club en respuesta al tuit que mostraba la simulación de la agresión.

Ha ocurrido en Badalona (Barcelona), este PERSONAJE ha saltado al terreno de juego para intimidar a la árbitra. Le han tenido que parar los pies. ¡La árbitra de 10, sangre fría y personalidad absoluta! Por favor, compartir, que se la caiga la cara de vergüenza a este PAYASO. pic.twitter.com/YlJyZhXBqo — Pável Fernández García (@pavelfernandez_) April 23, 2022

Al ver el vídeo, el entrenador Luis Morales escribió en las redes sociales que dimitía: “Ante lo ocurrido en el día de hoy en el partido del Cf Bufala vs Premier Barcelona, de categoría Alevin, 2 división, comunico: En primer lugar, pedir disculpas a la árbitra por mi imagen dada en el día de ayer ya que es vergonzosa y no se puede permitir, es la primera vez que actúo de esta manera tan espantosa y la última, ya que me siento muy avergonzado y arrepentido de esta actuación impropia de mi, de verdad pido disculpas de todo corazón a la arbitra en primer lugar, pero también a los jugadores y al club por esta espantosa imagen, solo tengo palabras de arrepentimiento por lo ocurrido ya que es algo que no se puede tolerar”, asegura en las redes sociales.

Y dice que eso le lleva a dejar el cargo de entrenador: “En segundo lugar, como ya he comunicado al club presento mi dimisión como entrenador ya que es absolutamente imperdonable una actitud asi y creo que es lo mínimo que debo hacer. Soy un chico de 23 años que se ha equivocado y tengo que afrontar las consecuencias, de verdad miles de disculpas por lo ocurrido y nuevamente pedir perdón a María García, arbitra del partido, a las niñas y niños que practican este deporte que amo”, asegura.