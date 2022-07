El PSG asesta un duro golpe a su lista de “los 10 indeseables”

El París Saint Germain parece decidido a revolucionar su plantilla a toda costa y han dar un giro de 180 grados a la política deportiva que le ha caracterizado en las últimas temporadas.

Si hace unas semanas los medios galos filtraban la lista de nombres con los que Mbappé quería comenzar a hacer limpieza Christophe Galtier, flamante entrenador del PSG, quien ha puesto blanco sobre negro los nombres de los jugadores sentenciados en la plantilla del club parisino. Y su lista no difiere mucho de la atribuida a Kylian Mbappé.

Según informa L’Equipe, dentro del PSG existe “la fuerte voluntad de reducir la plantilla” y el conjunto parisino podría anunciar un drástica decisión antes de este fin de semana, cuando tome el vuelo rumbo a Japón para iniciar una gira de amistosos en ese país (disputará tres partidos entre el 16 y el 25 de julio). 10 jugadores son los que se encuentran en la mira y a los que club no pasará ni una si no se muestran flexibles a negociar una salida.

“Casi todos los jugadores ‘indeseables’ deberían permanecer en suelo francés y no participarán en la gira de pretemporada”, advierte el rotativo francés. La idea de la directiva es contar con un equipo levemente superior a los 20 nombres. “Esta decisión de despedir a los jugadores con los que ya no cuenta el PSG confirma el deseo del trío Christophe Galtier - Luis Campos - Antero Henrique de hacer una gran limpieza en la plantilla este verano. “Los jugadores están advertidos”, añade el medio galo. No es la primera vez que un medio de ese país se refiere a los jugadores prescindibles con este controvertido término, ya que días atrás Le Parisien también advirtió que había una nómina de “indeseables”.

Una larga lista de “indeseables”

Los principales medios de Francia, como L’Equipe y Le Parisien ya señalaban, con información casi idéntica, que hay unos 10 u once jugadores que no serán tenidos en cuenta y que tienen sueldos millonarios. El centro del campo es la línea más afectada, con seis hombres a los que se les busca salida, y donde el PSG está siendo más activo a la hora de fichar.

Leandro Paredes, de 28 años, es uno de los principales apuntados, pero su alto costo mercado, valuado en 35 millones de euros, hace que aún no se hayan presentado ofertas. Al volante aún le quedan dos años de contrato. Lo mismo ocurre con el senegalés Abdou Diallo (26 años y también con dos años restantes), que estaba a punto de pasar al Tottenham, pero su costoso pase hizo que los Spurs desistieran y contrataran a Lenglet.

Otros jugadores se devaluaron mucho durante su estancia en París, son el neerlandés Giorginio Wijnaldum (31 años y con contrato hasta 2024) y el argentino Mauro Icardi (29 años e igualmente firmado por dos temporadas más), por lo que haría falta “un milagro” para que salgan, reconoce L’Equipe.

Las elevadas fichas que tienen los jugadores parisinos constituyen otro obstáculo, en momentos en que muchos equipos europeos se están apretando el cinturón. Icardi cobra unos 9,6 millones brutos por año, mientras que el lateral izquierdo Layvin Kurzawa -29 años y que apenas juega- tiene una ficha de 6 millones anuales por dos temporadas más.

La ficha del centrocampista español Ander Herrera, con 33 años y dos años más de contrato, ronda los 8 millones brutos, mientras que la de su compañero de línea alemán Julian Draxler (también vinculado hasta 2024), sería de unos 6,75 millones.

Esta lista de “indeseables”, sus últimos fichajes y la negativa a contar con los servicios de Cristiano Ronaldo por ser demasiado “Bling-Bling” (ostentoso) demuestran que Nasser Al-Khelaïfi está dispuesto a cumplir con mano dura el mantra que guiará al nuevo PSG: “Menos cromos y más futbolistas”.