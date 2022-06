La lista negra de Mbappé: Los 14 nombres que quiere fuera del PSG

Pase lo que pase de aquí a la próxima temporada, el bombazo del mercado ha sido la renovación de Kylian Mbappe por el PSG cuando todo el mundo daba por hecho su fichaje por el Real Madrid. Una operación que no solo ha convertido al Francés en el mejor pagado del mundo sino que la ha dado las llaves del club con voz y voto en cada una de las decisiones del PSG incluida la planificación deportiva. El delantero renovó por 50 millones netos en tres años más 100 de prima de fichaje y por el hecho de convertirse en el hombre más poderoso del club parisina. Pero, además, una condición indispensable para firmar su nuevo contrato era tener poder de decisión a la hora de planificar la plantilla, y es un deseo que Nasser Al-Khelaïfi le ha concedido.

En virtud de este acuerdo, el presidente Nasser Al-Khelaïfi prepara cambios que “podrían ser significativos” por su “magnitud”. El foco está puesto sobre cuatro pilares: futbolistas que se ficharán, las estrellas que dejarán el club, el entrenador que estará al mando de la plantilla y el director deportivo, cargo que ocupa el brasileño Leonardo desde hace varios años.

Una de las primeras salidas exigidas por Mbappé fue la de Leonardo. No tenía una buena relación personal con él, y además su trabajo tampoco había convencido al francés y lleva meses en la picota por parte del club. Así que ya le comunicaron su despido hace unos días, para hacer espacio a Luis Campos. Tras el brasileño, se espera que también haya múltiples salidas sonadas, como las de Mauricio Pochettino y todo su cuerpo técnico… y también, la de Neymar Jr., uno de los pesos pesados del vestuario parisino. Pero hay muchos más. En las últimas horas se ha filtrado la lista de nombres con los que Mbappé quiere comenzar a hacer limpieza. Hasta 14 miembros de la actual primera plantilla tiene el cartel de salida en la espalda.

Pochettino, el primero en salir

El primer en salir será, sin duda, Mauricio Pochettino, a los que se le suman nombres como el de Leandro Paredes, Mauro Icardi y Danilo Pereira. Para hacer caja, también entran en la lista, Layvin Kurzawa y Colin Dagba, lateral derecho perdió su puesto con Hakimi y es una opción de mercado.

En la lista hay nombres que en su periplo por Paris no rindieron, aunque se les tenía mucha expectativa, como Tilo Kehrer, Julian Draxler, Ander Herrera, Juan Bernat e Idrissa Gueye.

Entre tanto también hay jugadores cedidos, pero que no serán tenidos en cuenta para formar parte de este proyecto como es el caso de los españoles Pablo Sarabia y Sergio Rico.

Sin embargo, a pesar de los rumores que se han venido publicando en Francia a lo largo de la temporada, Sergio Ramos se libra -por ahora- de la operación limpieza. El emir de Catar, Tamim Bin Hamad Al Thani, que llevó personalmente la última propuesta al delantero galo incluyó el nombre de ex capitán del Real Madrid en su lista negra, según publicó Le Parisien.

El nombre más destacado

El conjunto parisino de la mano de Mbappé está preparando una auténtica revolución en la plantilla y el nombre más destacado forma parte del tridente y es uno de los mejor pagados del club.

Se trata del brasileño Neymar, el cual ha expresado querer quedarse en el club. Un deseo que no comparte la dirección del PSG que ya esta harta de su actitud y pobre rendimiento durante esta temporada.

Según los medios galos, el PSG ya no quiere al ex azulgrana, que ya está en el mercado por órdenes directas de Qatar. Ahora, el club francés espera ofertas por el brasileño, que aún tiene tres años más de contrato (2025) pero al que será difícil colocar dada su elevadísima ficha. Y parece ser que no va a ser el único. Habrá otros jugadores importantes en la puerta de salida, pero ‘Ney’ encabeza la lista.

El club ha colgado el cartel de transferible al brasileño e incluso le ha puesto precio. Según adelantaba hace unas semanas ‘Sky Sports’, Neymar podría salir del cuadro francés por un mínimo de 90 millones de euros. Es un precio mucho menor por el que llegó procedente del Barcelona. El Paris Saint-Germain, por aquel entonces, lo firmó tras pagar al conjunto azulgrana 222 millones.

Los clubes que han mostrado más interés en él en los últimos meses son el FC Barcelona (si se baja el salario), Manchester City y Newcastle United, además de la MSL.

Neymar, de momento parece mantenerse al margen de los rumores.