Los vemos a diario en televisión bien sea por sus éxitos profesionales o desgranando cualquier detalle de su vida íntima. Sus relaciones, sus rupturas, sus hijos, sus vacaciones... pero ¿Sabemos cuál es el club de sus amores? El fútbol es nuestro deporte rey y muchos de los cantantes, actores y actrices, humoristas o celebrities de nuestro país han mostrado públicamente qué colores sienten en su corazón. Lo han hecho en distintas ocasiones, mostrando su ánimo por redes sociales a su club ante un partido importante, o bien dejándose ver en el estadio ataviados con bufanda y camiseta. Estos son los colores por los que sufren los rostros más conocidos del “Corazón”:

1. Anabel Pantoja

La “superviviente” es una apasionada del fútbol y una sevillista confesa. Incluso sabemos cual era su jugador preferido: Vitolo Machín, el canario exjugador del club Hispalense.

Sin embargo, su amor por los de Nervión no le impidió disfrutar del pase de Betis a la final de la Copa del Rey la pasada temporada. Anabel Pantoja, sevillista confesa, se lo pasó en grande junto a la esposa del capitán verdiblanco, Susana Saborido. Anabel presenció en directo el duelo que enfrentó al Betis y al Rayo Vallecano en el palco que Joaquín y su familia tienen en el Villamarín.

2. Rocío Flores

A principios de año, la famosa hija de Rocío Carrasco desvelaba cuál es el equipo de sus amores en una publicación en Instagram en la que explicaba sus operación de pecho. Lo que más sorprendió es que en el post, la hija de Antonio David deja claro cuál es su equipo, algo que tenía muy callado. Y no es otro que el FC Barcelona. En el vídeo publicado en la red social, la joven aparece vistiendo una sudadera en el que se ve a la perfección el logo del club azulgrana.

Rocío Flores, con el escudo del Barcelona FOTO: La Razón (Custom Credit)

3. Ortega Cano

Lo sabemos casi todo de su vida y el maestro no atraviesa su mejor momento. Los rumores de separación entre él y Ana María Aldón suenan con fuerza y fuentes cercanas a la familia ya avisan de que, en los próximos días, se anunciará la ruptura. Un duro bache que sabrá superar. Y es que Ortega es colchonero y esos siempre es un plus en la escala del sufrimiento. Los hemos visto luciendo la camiseta del Atlético de Madrid junto a Gloria Camila y disfrutando de los éxitos de su equipo “partido a partido”.

Ortega y su hija animando a su equipo en el derbi madrileño FOTO: Instagram larazon

4. David Bustamante

“Me encanta el fútbol y soy del Racing de Santander a muerte”, manifestó en su día el cantante, que incluso le creo una canción al equipo cántabro.

5. Kiko Matamoros

El colaborador de Telecinco es un ferviente hincha del Real Madrid. Asiduo al Santiago Bernabéu y defensor de Mourinho, vive el fútbol con gran pasión. En marzo del 2019 acudió a Sábado Deluxe para enfrentarse a su ex mujer Makoke. Al margen de problemas personales, Kiko se mostró especialmente malhumorado. Poco después confesó el motivo de su enorme enfado: “Porque ha perdido el Real Madrid”. El equipo blanco había caído contra el FC Barcelona y el colaborador señaló a Courtois, por aquel entonces vinculado a Alba Carrillo, como uno de los responsables de la derrota. “Para de pena”, afirmó. Sus redes sociales están repletas de imágenes del polémico colaborador animando a su equipo.

6. Belén Esteban

La “princesa del pueblo” es una colchonera de tomo y lomo. Nunca ha escondido su furia rojiblanca que a veces le ha llevado a enfrentarse a Jorge Javier Vázquez, del F.C. Barcelona. Su pasión es tal que 16 de mayo de 2018 la colaboradora de ‘Sálvame’ organizó una fiesta para celebrar su victoria en los tribunales sobre Toño Sanchís. Ese mismo día se jugaba la final de Liga Europa y en el evento no faltó una pantalla gigante para seguir el partido del Atlético de Madrid contra el Olympique de Marsella. Belén no tardaría en felicitar al campeón por redes sociales.

7. Jorge Javier Vázquez

El popular presentador no suele hablar mucho de fútbol, pero en alguna ocasión ha confesado que los colores azulgranas son los que ocupan su corazoncito. “Yo soy del Barça pero solo veo los partidos en los que gana claramente. Si empatan yo no quiero verlo porque me pongo muy nervioso. Admiro a la gente que va al campo. Sólo fui una vez al Camp Nou un año que jugaba Maradona y le vi marcar. Me pareció una experiencia brutal, pero no he repetido porque soy muy nervioso y lo paso muy mal con esas cosas. No tengo el espíritu forjado para aguantar tantas emociones”, confesó en una entrevista en Mundo Deportivo. Jorge Javier tampoco tuvo reparos en afirmar que se llevaría a Gerard Piqué a “Supervivientes”.

8. Terelu Campos

La hija de María Teresa Campos nunca ha ocultado su pasión por el Real Madrid. De hecho, la presentadora aprovechó el periodo que estuvo de baja para acudir al campo y animar a su equipo como una hincha más. Cuando el equipo merengue ganó la décima Copa de Europa se plantó en el plató con la equipación oficial del club.

9. Miguel Ángel Muñoz

Sintió desde muy pequeño la necesidad de dedicarse a la interpretación y el espectáculo, y con el tiempo se ha convertido en un actor polifacético, que ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en el teatro como en la televisión y el cine. Sin embargo, el fútbol siempre ha sido una de sus pasiones y el Santiago Bernabéu su casa. No obstante, Miguel Ángel formó parte de la cantera blanca de la que tiene un grato recuerdo y siempre ha confesado su debilidad por el club de su corazón, el Real Madrid.

10. David Bisbal

David Bisbal es el artista almeriense más internacional. Desde que saltó a la fama siempre presumió de su tierra y de su equipo, al que ha ayudado en varias ocasiones de diferentes formas, incluso siendo la imagen de la campaña de abonados.

Bisbal, con el UD Almería FOTO: Instagram larazon

11. Dani Martin

Su amor por el club colchonero va más allá del campo. “Para mí el Atlético va más allá del fútbol, es algo de piel, un sentimiento que vivo desde muy pequeño con mi padre en el estadio. Es una forma de vivir, de que las cosas no salen siempre como quieres aunque las luches. Tiene algo que ver con mi educación, con mi familia, con mi forma de ver la vida: luchar, luchar y luchar”, ha señalado el cantante en más de una ocasión. Una prueba de amor por sus colores fue la publicación del videoclip de su tema “dieciocho” en que hizo un bonito guiño a su equipo.

12. Ana Rosa Quintana

Una de las presentadoras más mediáticas y famosas de las mañanas, es una fiel seguidora del Atlético de Madrid. En muchas ocasiones. Ana Rosa ha vestido la camiseta colchonera en sus programas de actualidad.

13. Alejandro Sanz

Comparte su corazón entre Real Madrid y el Real Betis. “Yo siempre he sido muy bético, del Betis antes que de ningún otro equipo. Pero, mi padre era muy madridista y cuando murió me poseyó su espíritu y desde entonces me gusta que gane el Madrid, pero siempre he sido bético antes que madridista y eso es para toda la vida”, confesó el cantante al bético Joaquín. Alejandro Sanz nunca ha dudado en mostrar su cariño hacia el Betis. De hecho, en 2007 fue uno de los protagonistas del concierto del centenario de la entidad. Un amor por el escudo de las trece barras que también ha transmitido a sus hijos.

14. Kiko Rivera

El Dj siempre ha presumido de sevillismo, a pesar de que intentó jugar en el Real Madrid. En 2020 cumplía su sueño y anunciaba: “En los tiempos que estamos viviendo hay que reinventarse y nosotros lo volvemos hacer. Hoy debuto en Canal Sur Radio de la mano de mis compañeros de La Gran Jugada comentando los partidos de mi Sevilla durante toda la temporada”. El 24 de septiembre de ese año comentaba el partido de la Supercopa entre el Sevilla y el Bayern. Pero el sueño duró poco. El hijo de Isabel Pantoja tuvo que que dejar esta colaboración ante las presiones y críticas de Podemos. Tras el disgusto, siguió animando a su equipo desde las gradas.

Jóvenes que estáis estudiando periodismo. ¡Dejadlo todo! Tenéis que ir a la farándula para conseguir un trabajo en Canal Sur.



Gracias Juanma Moreno por contratar a Kiko Rivera. Exquisita gestión 👌 pic.twitter.com/bD5QQH7TZH — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) September 24, 2020

15. Mónica Carillo

La presentadora iliciatana no oculta la pasión por el equipo de su tierra, el Elche CF, al que no dudó a felicitar, con camiseta incluida, cuando logró su ascenso a Primera División.

16. Bertín Osborne

El cantante y presentador de “Mi casa es la tuya” es un reconocido madridista y florentinista. En abril de 2018 incluso viajó en el avión que trasladó al Real Madrid a Turín para jugar el partido de ida de los cuartos de final de la Champions. En una entrevista que rápidamente se volvió viral afirmó: “Soy de derechas, del Real Madrid y me gusta vivir bien como a los del PSOE”.