¿Y si el debate se trasladase al fútbol?: estos son los equipos de los políticos

El futbol levanta pasiones en España y la política no es ajena a ello. Si el debate del Estado de la Nación se trasladara al ámbito futbolístico, las intervenciones de los diputados no serían menos enérgicas y apasionadas. De hecho el deporte rey no ha faltado a la cita parlamentaria cuando Gabriel Rufián criticó la celebración del Mundial de Fútbol en Catar. Tienen ideologías contrarias, pero podrían llegar a acuerdos en lo que al fútbol se refiere. ¿Sabes qué colores defienden los políticos más relevantes de nuestro país?

1. Pedro Sánchez: Atlético de Madrid

El presidente del Gobierno siempre ha manifestado que en su corazón lleva los colores del Atlético de Madrid. Aunque no es muy futbolero, asegura que su amor por el equipo colchonero viene de su etapa en el Estudiantes (Sánchez estudió en el colegio Ramiro de Maeztu y jugó en la cantera del conjunto colegial). Asimismo, es un firme defensor del Cholo Simeone con quien comparte el mantra del “partido a partido”.

Sin embargo, aunque muchos lo desconocen, de pequeño traicionó a su colores llegando a jugar en las categorías inferiores del Real Madrid: “Un amigo, que estaba en las categorías inferiores del Real Madrid, me dijo que me fuera a hacer las pruebas. Me cogieron e ingresé en lo que entonces se conocía como el Torneo Social, en la antigua Ciudad Deportiva. Me probaron en distintos puestos, sobre todo de central, pero he de reconocer que me aburría el fútbol y decidí dejarlo”, ha confesado en más de una ocasión.

2. Alberto Feijoo: ¿Del celta de Vigo?

#Fútbol, #RCCelta | Feijóo destaca la importancia de la nueva Ciudad Deportiva del Celta para reforzar el futuro del fútbol y del deporte gallego. Leer más en Facebook https://t.co/y1KI8G8uH3 / @Xunta @FeijooGalicia @deporte_galego @rcelta_oficial pic.twitter.com/b0o4nbEunO — Galicia Diario (@galicia_diario) November 28, 2020

Al líder del Partido Popular no se le conoce equipo aún. Feijóo siempre ha defendido a los clubes gallegos pero en espacial al Celta de Vigo. Sin ir durante la campaña de las elecciones andaluzas, en un mitin en Almería, bromeó con el alcalde de la ciudad andaluza sobre la próxima temporada, en la que se enfrentará al Celta de Vigo. Y no es la primera que hace referencia la club Vigués. En 2020, estuvo presente en la inauguración de la ciudad deportiva que el Celta de Vigo en Mos y no dudo en definir a este club como “el patrimonio deportivo de todos los gallegos”. “El Celta es el estandarte de Vigo, es mucho más que un club de fútbol, es un patrimonio deportivo de todos los gallegos. Ha sido, es y será un equipo de Primera División independientemente de lo que puedan decir los resultados”, aseveró.

3. Santiago Abascal: Real Madrid

El líder de Vox tiene el corazón blanco y más de una vez se le ha visto animando al Real Madrid como un hincha más. Tampoco ha tenido pudor en confesar su antipatía por el Barça o el Athletic de Bilbao. En una entrevista en el diario Marca aseguró: “Yo siempre tuve afinidad por la selección española. Y los que me atacaban por ir al colegio con mi uniforme de la selección en los años ochenta eran sobre todo los seguidores del Athletic. Desde niño he visto además como algunos clubes se convertían en herramientas políticas contra España”.

Su relación con el Real Madrid ha generado más de una polémica. De hecho, en diciembre de 2019 se montó un gran revuelo tras conocerse que Abascal había sido invitado al palco de los jugadores del Real Madrid para disfrutar del partido entre los blancos y el Athletic de Bilbao. Esta zona de acceso es exclusiva para los futbolistas que no están convocados o para los invitados de los miembros de la plantilla del Real Madrid, por lo que en redes sociales se inició una auténtica “caza de brujas” para descubrir qué jugador lo había invitado.

#LoMásLeído Santiago Abascal, invitado en el palco de los jugadores del Madrid para ver el partido https://t.co/JvH1DHKfAA — MARCA (@marca) December 23, 2019

4. Gabriel Rufián: Espanyol y “un poquito” del Madrid

El diputado de ERC siempre ha presumido de ser seguidor del Espanyol y ha generado polémicas por sus “tuits” animando al equipo perico. Sin embargo, a pesar de su ideología independentista, el político ha llegado a confesar que se alegra cuando gana la Selección Española y que es “un poquito de Real Madrid”. En una entrevista en El Partidazo de Cope afirmó: Soy «del Espanyol y un poquito del Real Madrid. No soy socio, pero sí simpatizante del equipo. Cuando yo era pequeño lo fácil era ser culé y convergente. Tamudo era un héroe y competía con gente como Mijatovic, eso para mí era lo más. Me gusta ser de un equipo minoritario».

5. Pablo Echenique: ¿Del Elche-Nike?

📻 No te pierdas la conversación entre @Pnique y la madre de uno de los chicos del equipo Elche-Nike. Ya se solucionó el problema y podrán jugar con el nombre que eligieron... Hasta han creado sus propias redes sociales.

🏆 ¡Os deseamos grandes éxitos deportivos @Elche_nike_FC! pic.twitter.com/ZDOrs01JoG — PODEMOS (@PODEMOS) October 18, 2019

Al portavoz de Unidas Podemos se le presupone simpatía por el Real Zaragoza, pero el equipo de su corazón es sin duda el “Elche-Nike”. Unos jóvenes Las Rozas lograron el pasado año que su equipo de fútbol 7 se llamara ‘Elche Nike F.C’ en clara referencia al político, que recibió la noticia encantado: “¡Aupa Elche Nike!”.

6. Inés Arrimadas: FC Barcelona

“Siempre he sido culé. Yo llevaba al colegio una carpeta con fotos de Guardiola” https://t.co/Zd6hjTNfG5 #MiCasaArrimadas pic.twitter.com/1yIA8Zi7Ce — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) November 29, 2017

La líder de Ciudadanos siempre ha presumido de ser “super culé”. En una entrevista con Bertín Osborne confesó su pasión por el Fútbol Club Barcelona. “Yo llevaba una carpeta al colegio con fotos de Guardiola y lo primero que supe en catalán fue el himno del Barça”. Asimismo, contó que jugó al fútbol de centrocampista como “Pep” y se mostró tajante con el eterno rival: “¿Narrar un gol del Madrid? Me costaría”.

7. Alberto Garzón: sus orígenes

El actual ministro de Consumo se ha declarado seguidor de la Unión Deportiva Logroñés, equipo de la ciudad de Logroño, donde tiene sus raíces maternas. El político, nacido en tierras riojanas en 1985 y con fuertes vínculos con Cenicero, en donde incluso contrajo matrimonio, escribió en 2020 un tuit en su perfil personal en el que daba la enhorabuena al club y a la afición blanquirroja por el «merecido ascenso» y se congratula de que, «por fin», vuelva a haber un equipo riojano en la categoría de plata del fútbol español. Sigue soñado con ver a su equipo en primera.

⚽️ ¡Enhorabuena al @UDLogrones y a toda la afición por el merecido ascenso a segunda división! Después de tantos años por fin un equipo riojano vuelve a la categoría de plata. Y quién sabe si el año que viene se llega a primera... ;-) — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) July 19, 2020

8. Íñigo Errejón: un “madridista en el “armario”

En una reciente entrevista en La Galerna, Errejón reconocía que era del Real Madrid aunque especificó que durante una época de su vida vivió su madridismo «desde dentro del armario» porque en el ambiente en el que se movía era concebido como «un elemento de derechas». “En el mundo, ahora mismo, faltan más pasiones compartidas que nos junten. El amor a un equipo de fútbol es una de ellas. Cada vez vivimos más aislados, pegados a nuestras pantallas, incluso el ocio es de consumo propio. El fútbol es una reacción contra eso, y para mí esa reacción viene a través del Real Madrid”, declaró.

9 y 10. El derbi madrileño

El derbi madrileño, también en las instituciones FOTO: Agencias La Razon

No están presentes en el Debate del Estado de la Nación pero como si lo estuvieran. El alcalde de Madrid ha seguido muy de cerca el desbloqueo de la Operación Campamento anunciada el pasado martes por el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se perdió el discurso de Sánchez al que tachó de “trasnochado y bolivariano”. Pero si ambos políticos están unidos en la defensa de Madrid, en la capital de España la rivalidad entre los de Cibeles y los de Neptuno se traslada del campo a las instituciones. La presidenta de Madrid es una fiel seguidora del equipo blanco, mientras que el alcalde de la capital es “rojiblanco” hasta la médula.

Venga, para los que la estáis buscando... aquí tenéis la foto. pic.twitter.com/PpLzQTanXW — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 17, 2020

La afición del alcalde por el equipo del Manzanares es tal que, cuando acudió al acto institucional con motivo del título liguero del Real Madrid en 2020, confesó: “Jamás hubiera pensado estar en Valdebebas celebrando un título del Real Madrid”. De hecho el alcalde sujetó la camiseta le regaló el club blanco pero se negó a ponérsela e incluso bromeó con el mal momento que pasó.