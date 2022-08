La venganza de Mbappé a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se encuentra en un callejón sin salida. Quiere salir a toda costa del Manchester United pero a falta de poco menos de un mes de que se cierre el mercado, las posibilidades de que el portugués abandone la disciplina de los “Diablos Rojos” disminuyen poco a poco. Ni PSG, ni Bayern ni Atlético... ninguna negociación ha llegado a buen puerto.

Su intento con el PSG

Su intención siempre ha sido la de jugar en un equipo Champions y estuvo a punto de cerrar su fichaje con el París Saint Germain, pero Kylian Mbappé le cerró las puertas. Según informó Le Parisien, Jorge Mendes negoció el pase al PSG de Cristiano. Sin embargo, el club francés lo rechazó por dos claros motivos: el primero, económico y el segundo, deportivo. En el Parque de los Príncipes no quieren poner en jaque el reinado de Mbappé, al que tanto costó convencer para su renovación y evitar así su llegada al Real Madrid. Si Kylian Mbappé se quedó en el PSG fue para ser el gran líder de un equipo plagado de estrellas. Él se considera el mejor jugador del planeta, por lo que no puede haber nadie que le haga sombra. De este modo, la llegada de CR7 no era una opción para el francés.

Más allá de la llegada de Robert Lewandowsky a LaLiga, el bombazo de este mercado ha sido la renovación de Kylian Mbappe por el PSG cuando todo el mundo daba por hecho su fichaje por el Real Madrid. Una operación que no solo convirtió al francés en el mejor pagado del mundo sino que le dio las llaves del club con voz y voto en cada una de las decisiones del PSG incluida la planificación deportiva. El delantero renovó por 50 millones netos en tres años más 100 de prima de fichaje y por el hecho de convertirse en el hombre más poderoso del club parisina. Pero, además, una condición indispensable para firmar su nuevo contrato era tener poder de decisión a la hora de planificar la plantilla, y es un deseo que Nasser Al-Khelaïfi le ha concedido. En este escenario la llegada de Cristiano se convirtió en una opción imposible.

El fichaje frustrado en 2017

El francés devuelve así al portugués su veto en 2017. El Real Madrid estuvo a punto de fichar al francés en 2017 antes de que recalara en el PSG. Pero, la falta de garantías de su titularidad y la oposición de Cristiano dieron al traste con la operación.

Según los documentos de Football Leaks, obtenidos por Der Spiegel y analizados por Mediapart, Kylian Mbappé parecía tener todo atado con el Real Madrid, que llegó a un acuerdo con el Monaco el 20 de julio de 2017 para un traspaso de 180 millones de euros (incluyendo unos variables de 30 millones). Finalmente, Mbappé optó por ir a París ya que Florentino no quiso desprenderse de Bale ni Benzema y, con Cristiano, no veía plaza segura. El fichaje por el PSG se realiza finalmente el último día del mercado, 31 de agosto: 180 M€.

Sin embargo, los medios deportivos aseguraron que Cristiano podría estar detrás de la decisión de la estrella del PSG. El luso fue el que cerró la puerta a la joven perla del PSG. CR7 no quería que le disputara el puesto y tampoco quería a ningún jugador en el equipo que le hiciera sombra en cuestiones contractuales y salariales. Cristiano quería seguir siendo con diferencia el mejor pagado del equipo.

Ahora, el portugués sigue sin encontrar un equipo para hacer realidad su ansiada salida del Manchester United y el francés se ha cobrado su particular venganza.