El palo de Ten Hag a Cristiano Ronaldo: “Inaceptable”

No ha sido buena la primera toma de contacto de Cristiano Ronaldo con su nuevo entrenador, Ten Hag. El portugués, después de un verano en el que ha estado buscando una salida del Manchester United para poder disputar la Champions League (entre sus posibles destinos estaba el Atlético de Madrid), se unió finalmente a la disciplina del conjunto inglés cuando la Premier está a punto de empezar. Lo ha hecho más tarde que el resto por “circunstancias personales”, según informó el club. CR disputó el amistoso contra el Rayo Vallecano, en el que en un momento se le vio intercambiando opiniones con el técnico por un tema en el que parecían no estar de acuerdo, algo lógico y que no tiene ninguna importancia.

Footage Of Cristiano Ronaldo And Erik Ten Hag Having 'Tense' Chat During Rayo Vallecano Game Emerges. pic.twitter.com/TbktMYWMu8 — Manuel Menacho 🇬🇧🇪🇸🇮🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇧🇪⚽️ (@ManuelMenacho0) August 1, 2022

El portugués disputó 45 minutos y fue sustituido (el encuentro acabó 1-1) sin haber aportado demasiado. Es un partido de pretemporada, le falta rodaje todavía. Pero Ronaldo se equivoca cuando se marcha antes de que el duelo finalice. Quizá fue una medida para evitar tener que hablar o enfrentarse a la prensa, pero es un error y Ten Hag le ha dado un palo público. No sólo a él, también a Diogo Dalot. A los dos se les vio abandonando Old Trafford alrededor del minuto 80. “Ciertamente, no apruebo esto. Absolutamente no. Les digo esto, eso es inaceptable. Somos un equipo, somos un escuadrón. Tienes que quedarte hasta el final”, dijo el entrenador en una entrevista.

Futuro abierto

Cristiano Ronaldo tiene 37 años y la temporada pasada regresó al Manchester United, el club que le catapultó definitivamente y del que se marchó al Real Madrid. Sus números personales no fueron malos, con 24 goles en 38 encuentros, pero el equipo no funcionó y ni siquiera logró la clasificación para la Champions, que es uno de los grandes (el más, realmente) objetivos del delantero a nivel de clubes: seguir ampliando su leyenda en la competición en la que tiene cinco títulos y es el máximo goleador histórico. Por eso su futuro no está cerrado y por eso faltaba por ver cómo empezaba su relación con Ten Hag.

El técnico neerlandés fue contratado para recuperar a un club que lleva años lejos de su mejor nivel. Ten Hag dio forma a uno de los mejores equipos de los últimos tiempos: el Ajax de la 2018/19 que fue capaz de destronar en la Champions al Real Madrid, campeón de las tres ediciones anteriores, y vencer a la Juve precisamente de Cristiano Ronaldo. Cayó en semifinales contra el Tottenham cuando lo tenía hecho. Ese grupo se lo desmantelaron al final de esa misma temporada y ahora tiene a sus órdenes en el United un gran potencial.

No se sabe aún si entre sus efectivos estará Ronaldo. La Premier empieza este fin de semana y el Brighton visita Old Trafford en la primera jornada. Según “Daily Mail”, CR empezará en el banquillo. También es verdad que lleva muy poco tiempo con el grupo.