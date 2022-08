El desternillante cántico que ya tiene la afición del Chelsea para Cucurella: “Come paella, bebe Estrella...”

La última bomba del verano ha sido la llegada de Marc Cucurella al Chelsea. Muchos se sorprenden por la cantidad que el club inglés ha pagado por el traspaso del lateral izquierdo: 65,3 millones al Brighton; pero la afición de los “blue” lo ha recibido con los brazos abiertos y ya se ha inventado un cántico para él: “Cucurella, Cucurella, he eats paella, he drinks Estrella, his hair is fucking massive”, que traducido a español sería: “Cucurella, Curella, él come paella, el bebe Estrella y su pelo es jodidamente tupido”.

Cucurella ya debutó con su nuevo equipo en el primer partido de la Premier 2022-23 contra el Everton (victoria por 0-1, gol de Jorginho, de penalti). Jugó el último cuarto de hora y entró por otro de los fichajes: Koulibay. El conjunto londinense es el club de Europa que más ha gastado en este mercado de fichajes, con 186,59 millones, según la página “transfermarkt”. Los 65,3 pagados por Cucurella lo convierten en el tercer español más caro de la historia y en todos esos traspasos ha estado el Chelsea: pagó 80 millones al Athletic por el portero Kepa y 66 al Real Madrid por Álvaro Morata. “Cucu” es además el cuarto traspaso más cuantioso de este mercado: Tchouaméni al Real Madrid, 80 millones: Daewin Núñez al Liverpool, 75 y De Ligt al Bayern, 67, están por delante. El lateral izquierdo jugó en las categorías inferiores del Barcelona, donde llegó a debutar con el primer equipo, jugó cedido en el Eibar y el Getafe, que se hizo con sus servicios y lo vendió al Brighton por 18 millones, que ahora ha multiplicado la cifra por más de tres en el traspaso.

Mendilibar fue uno de los entrenadores que tuvo, en el Eibar, y así lo definió: “No es rápido ni fuerte... Todas esas mediciones que hacemos con tantas máquinas que tenemos, si es por ellas ese no entra en ninguna de esa medición y no lo firmas nunca. Es futbolista, es listo y elige bien”, aseguró.

Salida de Marcos Alonso

Cucurella llega al Chelsea para suplir la baja de Marcos Alonso, que todavía no ha formalizado su traspaso, pero Tuchel, el preparador de los ingleses, reconoció que le había dicho que quería irse. Su destino va a ser el Barcelona, que seguirá completando su plantilla con un puesto en el lleva años sólo con Jordi Alba. El veterano jugador tendrá ahora competencia dura y estaría por ver qué sucede con Balde, el prometedor canterano que en el Gamper en el que se estrenó Lewandowski y donde brilló la asociación del polaco con Pedri, fue titular.