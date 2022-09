Íñigo Martínez tras su fichaje frustrado por el Barça: “Aquí mucho bla, bla, bla...”

Íñigo Martínez afronta su último año de contrato en el Athletic Club y dice estar “tranquilísimo” al respecto. Iñigo Martínez regresó a la alineación este fin de semana tras estar fuera del equipo desde el 30 de julio, cuando entró en la convocatoria en un amistoso ante el Newcastle. El central habló de su situación tras la goleada de su equipo en Elche (1-4) y aseguró estar “a gusto y feliz”.

La realidad, sin embargo, es que el zaguero pudo salir del conjunto vasco en el reciente mercado de fichajes. El Barça pujó por sus servicios, llegando a ofrecer 15 millones fijos más 5 en variables, pero el Athletic Club pidió una mejora a la que el club blaugrana no accedió y la operación quedó en nada.

Preguntado por su situación, Martínez se mostró muy sereno. “Sé cómo funciona el mundo del fútbol, mucho bla, bla, bla y gente hablando sin saber. Soy feliz, me encuentro bien, no es que me haya afectado mucho”, afirmó el futbolista de 31 años acerca de su fichaje frustrado por el Barça.

“No es momento de hablar...”

El exjugador de la Real Sociedad no dio pistas sobre su futuro. “No creo que debo responder ahora, está en manos del club y mi representante”, aseguró. Por el momento, la vinculación de Martínez con el club de San Mamés termina el próximo 30 de junio y el futbolista quedará libre si nada cambia.

La duda recae en si el Barça volverá a intentar de nuevo su fichaje.

El Athletic continúa con su buena dinámica a domicilio tras superar a un Elche (1-4) en el que ha sido el primer partido de Iñigo Martínez con el conjunto vasco.