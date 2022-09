La encuesta que revienta Twitter pidiendo al sustituto perfecto para Lopetegui

El Sevilla vive uno de los peores arranques ligueros de toda su historia. A principios de este mes de septiembre solamente sumaba un punto de 12 posibles, algo que ya le ocurrió en las temporadas (1935/36, 1949/50, 1958/59 y 1981/82). El público pidió la dimisión de Lopetegui en un momento tenso, donde el entrenador ni mucho menos ha querido pronunciarse abiertamente sobre este debate. Pese a que el futuro de Lopetegui es una incógnita, al menos tanto Monchi como Pepe Castro guardan silencio en estos días, ya existen informaciones al respecto. La derrota ante el City también incrementó el ruido de las críticas. La otra cara de la moneda fue la victoria ante el Espanyol que le da algo de oxígeno a un Lopetegui que sigue estando entre la espada y la pared. El partido de Champions de hoy ante el Copenhague es una prueba de fuego porque una derrota empezaría a complicar seriamente su clasificación.

🤔 ¿Os gusta Jorge Sampaoli como recambio de Julen Lopetegui?



❤️ Like > Si

🔁 RT > No pic.twitter.com/2JWSn0Ko5A — Noticias16sfc (@noticias16sfc) September 8, 2022

La afición está pendiente de si finalmente se concreta el adiós de Lopetegui. Existe un nombre que gusta y mucho al sevillismo: Jorge Sampaoli. Tanto, que una encuesta de Twitter, 731 aficionados prefieren al argentino por delante de un Lopetegui que cuenta con 136 apoyos. La etapa de Sampaoli estuvo caracterizada por conseguir la cuarta máxima puntuación del equipo en Liga con 72 puntos, pero se le criticó por marcharse a la selección. Estas fueron sus palabras en la rueda de prensa de su despedida: “Si uno alcanza 72 puntos, la cuarta plaza, ganó los dos clásicos y todo el mundo habló del Sevilla..., es una sensación. No me voy por plata, ni a otro club ni como un mercenario. Si me voy, me voy a la selección de mi país”. Con el paso del tiempo, la gran parte de la afición hispalense ha entendido las razones por las que tomó esa decisión.

Marcelino García Toral es el gran favorito para ocupar el banquillo del Sánchez Pizjuán. Su relación con Monchi es extraordinaria. “El momento crítico es sentarte con el entrenador y decidir el perfil. Uno de mis mayores fracasos fue mi relación con Marcelino. Solo estuvo seis meses y asumo mi culpa porque no fui capaz de hacer lo que me pedía y adaptarme a sus perfiles de juego. Interpreté subjetivamente y los jugadores no eran del perfil de Marcelino. Y eso es un error”, señaló el director deportivo hace un tiempo cuando le preguntaron por el que puede ser el próximo técnico.