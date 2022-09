Monchi elige sustituto para Lopetegui como entrenador del Sevilla

La derrota frente al Manchester City ha dejado muy tocado al técnico vasco. Los dirigentes del Sevilla se han reunido para debatir sobre la continuidad de Julen Lopetegui y, en caso de ser cesado, Monchi tiene claro que apostaría por Marcelino García Toral como nuevo entrenador del conjunto hispalense.

El director deportivo del club de Nervión siempre ha lamentado no haber tenido paciencia cuando el asturiano dirigió en su día al Sevilla. “El momento crítico es sentarte con el entrenador y decidir el perfil. Uno de mis mayores fracasos fue mi relación con Marcelino. Solo estuvo seis meses y asumo mi culpa porque no fui capaz de hacer lo que me pedía y adaptarme a sus perfiles de juego. Interpreté subjetivamente y los jugadores no eran del perfil de Marcelino. Y eso es un error”, señaló Monchi en su día.

Marcelino y las otras opciones de Monchi para relevar a Lopetegui como entrenador del Sevilla

Ahora, descartada la opción de Mauricio Pochettino, que podría tomar las riendas del Chelsea, estaría dispuesto a brindarle una nueva oportunidad en el Sevilla. Si bien la dirección deportiva maneja otras opciones como Marcelo Bielsa o Jorge Sampaoli, Marcelino García Toral es el favorito de Monchi.

Habrá que ver, por tanto, si el Sevilla prescinde de los servicios de Julen Lopetegui. Hacerlo supondría un desembolso de 12 millones de euros, un gasto al que habría que añadir el de la contratación de un nuevo entrenador.

Por otro lado hay que ver si Marcelino García Toral está por la labor de entrenar al Sevilla. Y es que se dijo que no renovó con el Athletic porque soñaba con tomar el relevo de Luis Enrique si éste optaba por no seguir al frente de la Selección tras el Mundial de Catar. ¿Conseguirá el Sevilla alcanzar un acuerdo con Marcelino García Toral si prescinde de Julen Lopetegui?